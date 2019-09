Et møde i Det Ovale Værelse blev Boltons endeligt: Derfor fyrede Trump rådgiveren

Præsident Trump har fået et ønske om at mødes med Irans præsident Rouhani senere på måneden. For at få mødet i stand, er præsidenten angiveligt klar til at lempe USAs sanktioner mod Iran.

Det var temaet på et møde i Det Ovale Værelse i Det Hvide Hus mandag. Her blev præsidenten så uenig med sin sikkerhedsrådgiver John Bolton, at han til sidst ikke så anden udvej end at fyre ham.

Foruden Bolton og Trumo deltog også finansminister, Steven Mnuchin.

På mødet argumenterede Bolton kraftigt imod Trumps idé om lette presset på Iran, som blev bakket op af finansministeren. Bolton har bygget hele sin karriere op om sin indædte og kompromisløse modstand mod det islamiske regime i Iran - han har været flere talt for at gennemføre bombeangreb mod landet for at bremse Irans atomprogram.

Efter mødet så Trump ingen anden udvej end at fyre sin nationale sikkerhedsrådgiver, skriver mediet Bloomberg. Præsidenten annoncerede fyringen tirsdag på Twitter.

Det Hvide Hus er gået i gang med at forberede et muligt møde mellem Donald Trump og den iranske præsident Rouhani, når begge præsidenter sidst i september deltager i FNs generalforsamling i New York. Det er endnu uvist, om iranerne vil gå med til at møde deres ærkefjende. Ved at fjerne nogle af de amerikanske sanktioner mod Iran, kan Det Hvide Hus muligvis øge chancen for et møde, skriver Bloomberg.

Onsdag blev Donald Trump spurgt af pressen, hvorvidt han planlægger et møde med Rouhani.

»Jeg planlægger ingenting,« sagde han.

Han afviste dog ikke at lempe sanktionerne mod præstestyret.

»Vi må se, hvad der sker,« lød hans korte svar.

Kilder i Trump-regeringen fortæller til Bloomberg, at Trump muligvis kan komme til at tilslutte sig et møde New York mellem Rouhani og den franske præsident Emmanuel Macron.

Tilgangen til Iran var ikke det eneste område, som Trump og John Bolton var blevet uenige om i løbet af de seneste måneder.

At noget kunne være gået galt mellem Trump og Bolton blev synligt for verdenspressen, da Trump mødtes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i juni. Det undrede mange, at sikkerhedsrådgiveren rejste til Mongoliet, mens Trump som den første amerikanske præsident krydsede grænsen til Nordkorea for at trykke hånd med landets leder.

Bolton skulle angiveligt også være gået ind for en militær straffeaktion mod Iran i sommer, da en amerikansk drone blev skudt ned ved Hormuz-strædet. USA var minutter fra at affyre missiler mod Iran ved den lejlighed. Men Trump trak i sidste øjeblik i nødbremsen og forhindrede militæraktionen, der skulle ramme begrænsede mål i Iran.

Senest var Bolton angiveligt dybt uenig i Trump og udenrigsminister Pompeos hemmelige planer om at invitere ledere af Taleban til præsidentens residens Camp David for at underskrive en fredsaftale, der skulle afslutte USAs tilstedeværelse i Afghanistan. Planerne blev i sidste øjeblik aflyst.