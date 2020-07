Epsteins fortrolige forsøgte at flygte fra FBI: Nu frygter anklagerne, at hun vil prøve igen

Da FBI-agenter for nylig bankede på døren hos den britiske jetsetter og ekspartner til Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, kunne de se hende gennem et vindue.

De så, at hun ignorerede lyden og i stedet forsøgte at gemme sig i et fjernt værelse i sin enorme villa i New Hampshire.

Betjentene tvang døren op og anholdt Ghislaine Maxwell. Nu er hun sigtet for at have hjulpet Jeffrey Epstein med at begå overgreb mod mindreårige.

Anklagerne i sagen mener, at der er »ekstrem risiko« for, at 58-årige Maxwell vil forsøge at flygte igen. Og de forsøger nu at overbevise dommeren om, at hun ikke skal have lov til at blive løsladt mod kaution. De frygter, at hun vil stikke af til udlandet, skriver CNN.

Ghislaine Maxwell er anklaget for grooming – for at have vundet unge pigers tillid, inden de blev seksuelt misbrugt af Jeffrey Epstein. Arkivfoto: The Arctic Circle/Reuters/Ritzau Scanpix

Ghislaine Maxwell er nemlig også fransk statsborger, og Frankrig udviser normalt ikke sine statsborgere til USA.

Anklagerne skriver i deres anmodning, at »den sigtede ikke alene har et motiv til at flygte, men også midlerne til at gøre det hurtigt og effektivt«.

»Den sigtede lader til at have adgang til store pengesummer.«

Beskyldes for at have lokket tre piger til misbrug

Ifølge anklageskriftet er Ghislaine Maxwell tiltalt for mellem 1994 og 1997 at have lokket tre mindreårige piger til at lade sig misbruge af Jeffrey Epstein. Hun bliver beskyldt for grooming – begrebet beskriver processen, hvor en voksen opbygger et tillidsforhold til en mindreårig med det formål senere at begå overgreb.

De anklager kan sende hende i fængsel resten af livet, hvis hun bliver dømt.

To medskyldige, hvis man skal tro anklageskriftet: Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein. Epsteins foto er hans anholdelsesfoto fra juli 2019. I august hængte han sig i sin celle.

Maxwell nægter sig skyldig, og hendes forsvarere anmoder om tilladelse til, at hun opholder sig derhjemme, indtil retssagen begynder. Hun siger, at opholdet i fængslet udsætter hende for en »alvorlig risiko« for at blive smittet med coronavirus.

Forsvaret fremhæver, at Ghislaine Maxwell ikke flygtede ud af landet, da Jeffrey Epstein blev anholdt for omtrent et år siden.

I dag, tirsdag, bliver der afholdt endnu et retsmøde, hvor det formentlig vil blive afgjort, om Ghislaine Maxwell kan forlade fængslet mod kaution.

Da FBI-betjentene gennemsøgte Ghislaine Maxwells villa fandt de en telefon pakket ind i sølvpapir, hvilket de mener var et forsøg på at undgå at blive overvåget af politiet. Et vidne fortæller, at Maxwell havde hyret en række tidligere britiske soldater til at holde vagt foran hendes øde beliggende villa.

Kendte bekendte

Sagen mod Ghislaine Maxwell bliver fulgt tæt verden over. Efter Jeffrey Epsteins selvmord i fængslet er retssagen mod den britiske kvinde ofrenes bedste mulighed for at opnå en form for retfærdighed.

Flere kvinder har fortalt, hvordan de som teenagere blev besnakket af Maxwell og ført til Jeffrey Epsteins palæ. Flere fortæller også, hvordan de blev fløjet til hans private caribiske ø, til Santa Fe, til Paris, Cannes og London.

Her hævder mange af dem at være blevet misbrugt af Epsteins venner. En af kvinderne – Virginia Roberts – siger for eksempel, at hun som 17-årig blev misbrugt to gange af den britiske prins Andrew.

Jeffrey Epstein og hans rige og kendte venner misbrugte pigerne, men det var Ghislaine Maxwell – her i baggrunden – som skaffede pigerne og overtalte dem til sex, lyder anklagerne. Ofte deltog hun også selv for at berolige pigerne. På billedet ses hun sammen med Storbritanniens prins Andrew, som holder om den dengang 17-årige Virginia Roberts. Roberts påstår, at Ghislaine Maxwell »pimpede« hende til prins Andrew.

Ghislaine Maxwell har igennem mange år været ven med prins Andrew. Hun skal have introduceret ham til Epstein, hvorefter de to blev venner, skriver nyhedsbureauet AFP.

Prins Andrew har gentagne gange afvist at have haft sex med den dengang 17-årige pige.

Anklagemyndigheden oplyser, at de også i sagen mod Ghislaine Maxwell gerne vil have prins Andrew i tale.

Jeffrey Epstein havde mange kendte bekendte – blandt andet amerikanske præsidenter, magtfulde politikere og ambassadører.

Han blev fundet død i sin fængselscelle i august. Det skete, mens han afventede en ny omfattende retssag om menneskehandel og overgreb på mindreårige. Anklagerne kunne have sendt ham i fængsel i op mod 45 år.