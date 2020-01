Englands folkekirke: Kun heteroseksuelle ægtepar må dyrke sex

Du må kun dyrke sex, hvis du er blevet gift i kirken. Og du må kun blive gift i kirken, hvis du er heteroseksuel.

Det er i hvert fald - fortsat - holdningen i den engelske kirke, Church of England, selvom det nu også er blevet muligt for heteroseksuelle briter at indgå i civile partnerskaber i Storbritannien. Det skriver The Guardian.

Den nye mulighed for civile partnerskaber har fået biskopperne til at udgive en fem siders lang guide til, hvad kirken egentlig synes om den konstruktion.

»For kristne er ægteskabet - som er den livslange forening mellem en mand og en kvinde, indgået ved ægteskabsløfter - fortsat den korrekte kontekst for seksuel aktivitet,« skriver biskopperne blandt andet i dokumentet.

Derfor mener kirken altså heller ikke, at personer i civile partnerskaber - hvad enten de er homoseksuelle eller heteroseksuelle - må dyrke sex. I stedet må man som kristen i den slags forhold bestræbe sig på at være »seksuelt afholden.«

I 2005 blev det lovligt for homoseksuelle par at indgå i registrerede partnerskaber, som gav dem de samme juridiske rettigheder, som et ægteskab ville give dem. I 2013 blev det også lovligt for homoseksuelle at gifte sig.

Men ikke i Church of England. Selvom køn og seksualitet har ført til stor intern diskussion i kirken i de seneste 10 år, er det stadig ikke muligt for homoseksuelle par at blive viet i den statslige engelske kirke.

Kirken tillader dog dens præster og biskopper at leve åbent som homoseksuelle - også i registrerede partnerskaber - så længe de altså ikke dyrker sex.

Heteroseksuelle præster i den anglikanske engelske kirke må til gengæld både gifte sig og dyrke sex.

Kirkens konservative holdninger til LGBT-personer - det vil sige lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede - kan være én af grundene til, at færre og færre unge englændere identificerer sig med kirken, mener flere af kirkens iagttagere.

»Church of England er ude af stand til at komme over sin fiksering på homoseksualitet, hvilket driver den nationale kirke ud i en position, som er mere fundamentalistisk og taler mindre til flertallet af unge i dag,« siger Linda Woodhead, professor i politik, filosofi og religion ved Lancaster University, til The Guardian.

I 2018 udkom et studie, der viste, at mindre end 2 procent af briter under 24 år identificerer sig med kirken, der altså svarer til at være en folkekirke i England. Dronning Elizabeth II er kirkens nominelle overhoved.

Faktisk var kirkens tilslutning skrumpet til den halve størrelse siden 2002, skrev The Guardian dengang.