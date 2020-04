En tredjedel af indlagte patienter i Storbritannien dør: Covid-19 er omtrent så dødelig som ebola

Ifølge britiske forskere synes coronaepidemien i Storbritannien at være omtrent lige så slem som en anden alvorlig sygdom.

En tredjedel af patienterne, der er indlagt med covid-19 på hospitaler i Storbritannien, dør, viser en midlertidig britisk undersøgelse. Ifølge forskerne bag bringer dødeligheden sygdommen på niveau med ebola, skriver The Guardian.

Undersøgelsen har inddraget resultater for næsten 17.000 patienter – omkring en tredjedel af alle indlagte i Storbritannien – og fandt, at 33 procent var døde, 49 procent blev udskrevet, og 17 procent modtog efter to uger stadig behandling.

»Nogle mennesker fortsætter med at tro, at covid-19 ikke er værre end en slem influenza. De tager alvorligt fejl,« sagde Calum Semple, professor i børnesundhed og infektionsmedicin ved University of Liverpool, og chef for undersøgelsen:

»På trods af den bedste pleje, som vi kan tilbyde, ligger dødeligheden for personer, der er indlagt på sygehuset med alvorlige symptomer på covid-19, på 35 til 40 procent, hvilket er omtrent det samme som hos personer, der er indlagt med ebola.«

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er den gennemsnitlige dødelighed ved ebola cirka 50 procent, selvom dødeligheden har varieret fra 25 til 90 procent ved tidligere udbrud.

»Folk er nødt til at høre dette og få det ind i deres hoveder,« siger Calum Semple til The Guardian:

»Årsagen til, at regeringen er ivrig efter at få folk til at blive hjemme, indtil udbruddet er stilnet af, er, fordi det er en utroligt farlig sygdom.«

Undersøgelsen er blevet offentliggjort som en en tidlig publikation – et preprint – og har endnu ikke gennemgået det såkaldte peer review. Der er altså tale om en undersøgelse, som endnu ikke er godkendt af uafhængige fagfolk.

Det midlertidige data peger på, at 17 procent af de personer, der blev indlagt på hospitalet, endte med at blive indlagt på intensivafdelinger. Af disse afgik 45 procent ved døden, og for dem, der var i respirator, steg dødeligheden til 53 procent.

Storbritannien har 165.221 bekræftede smittetilfælde og 26.097 dødsfald relateret til covid-19.