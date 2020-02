Én republikaner stemte for at afsætte Trump: Nu er Mitt Romney udråbt som præsidentens »fjende«

Onsdag skrev Mitt Romney historie. Republikaneren fra Utah blev den første senator i USAs historie, som stemte for at afsætte en præsident fra sit eget parti.

Og for det skal han aldrig blive glemt. I hvert fald ikke af præsident Donald Trump, som - på trods af Mitt Romneys stemme imod ham - blev frifundet i den historiske rigsretssag onsdag aften dansk tid.

Øjeblikkeligt efter Mitt Romney stemte for at afsætte præsidenten, begyndte reaktionerne at rulle ind fra præsidentens lejr. Det skriver både The New York Times og The Washington Post.

Præsidentens søn, Donald Trump Jr., forlangte, at Mitt Romney øjeblikkeligt blev smidt ud af partiet. Det Hvide Hus beskrev ham som en »fjende« af præsidenten.

Ja, selv Mitt Romneys niece, Ronna McDaniel, der er bestyrelsesformand for Den Republikanske Nationale Komité, måtte på Twitter forklare, at hun »ofte er uenig med Mitt,« og at hun stadig står på præsident Trumps side.

Mitt Romney is forever bitter that he will never be POTUS. He was too weak to beat the Democrats then so he’s joining them now.



He’s now officially a member of the resistance & should be expelled from the @GOP. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 5, 2020

På Fox News lød analysen fra talkshow-værten Chris Wallace, at Romney nu kommer til at være meget ensom i Washington D.C.

»Det her er krig. Donald Trump vil aldrig tilgive dig for det,« sagde Chris Wallace til Mitt Romney, da han tidligere på dagen interviewede republikaneren om hans beslutning.

Det vidste Mitt Romney godt. I den korte tale, han holdt, da han afgav sin stemme, forklarede han, at forventede at høre eder fra både »præsidenten og hans tilhængere.« Men der var ingen vej udenom, forklarede han.

Det, præsident Trump havde begået, var »et åbenlyst angreb på vores vælger-rettigheder, vores nationale sikkerhed og vores fundamentale værdier.«

»At korrumpere et valg for at sikre sig selv et sæde er måske det groveste og mest destruktive brud på den ed, vi har svoret,« sagde han.

Ikke længe efter afstemningen delte præsident Trump en kampagnevideo mod Mitt Romney på Twitter.

»Smart, glat og vedholdende,« siger en voice-over, mens en montage af billeder af Mitt Romney iført solbriller kører over skærmen.

»Mitt Romney narrede os. Mens han udgav sig for at være republikaner, forsøgte han at infiltrere Trumps regering ved at blive udenrigsminister,« forklarer stemmen, og henviser her altså til, at Mitt Romney var én af dem, som præsident Trump overvejede at udnævne som udenrigsminister i 2016.

»Nu er han blevet afsløret. Nyhedsartikler har afsløret ham som et af Demokraternes aktiver.«

Herefter krydsklippes til gamle nyhedsreportager, der viser, hvordan Mitt Romney i 2012 tabte præsidentvalget mod Barack Obama, og dernæst, hvordan præsident Trump vandt præsidentvalget fire år senere.

Det er en anden, tilbagevendende pointe i Republikanernes kritik af Mitt Romney: Han stemte imod Donald Trump, siger de, fordi han er bitter over aldrig selv at være blevet præsident.

Tidligere i rigsretssagen var Mitt Romney også én af blot to republikanere, som stemte for at indkalde vidner. Også det blev han upopulær for.