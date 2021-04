En helt anden vaccine skaber nu stor jubel: Kan redde hundredtusindvis af liv

Mens alle taler om covid-19-vacciner, er der i dele af lægevidenskaben lige nu stor begejstring for en helt anden og ny vaccine:

En vaccine mod malaria.

Forskere har i knap et århundrede været på jagt efter en vaccine mod sygdommen, som menes at koste omtrent 400.000 mennesker livet hvert år.

Og nu er der gode nyheder fra Burkina Faso i Vestafrika, skriver The Guardian.

En vaccine udviklet af University of Oxford er blevet testet på 450 børn og har vist sig at reducere risikoen for malaria med 77 procent.

Det er opløftende resultater.

Tidligere vacciner – fra blandt andet GlaxoSmithKline – har været igennem talrige faser, men har aldrig haft mere end 40 procents effektivitet.

Oxford-vaccinen skal nu testes på mange flere børn i fire forskellige lande.

Omtrent 200 millioner mennesker smittes med malaria via myggestik hvert år, estimerer Statens Serum Institut. Malaria kan i dag behandles med medicin, men mangel på vacciner og resistens betyder, at flere hundredtusinder alligevel mister livet årligt.

Forskerne bag vaccinen håber, at den meget snart kan reducere dødstallet drastisk.

»Vi håber at bringe de 400.000 dødsfald ned til nogle titusinder i løbet af de næste fem år, hvilket ville være helt fantastisk,« siger Adrian Hill, der er direktør for Oxford-universitetets Jenner Institut og en af forskerne bag vaccinen, til The Guardian.

Han siger, at malariamedicin og myggenet har reduceret dødsfaldene fra omtrent en million årligt til de 400.000 i dag. De tiltag skal bibeholdes, siger han, men det er kun vaccinen, der i sidste ende helt kan gøre det af med malariadødsfald.

Adrian Hill mener, at afrikanske lægemiddelmyndigheder nu bør skynde sig at give nødautorisation til vaccinen, ligesom nogle lande har gjort med covid-19-vaccinen.

»Malaria dræber langt flere mennesker i Afrika end covid-19, så de burde overveje straks at give nødautorisation og tage den i brug,« siger han.

Det er planen, at vaccinen skal produceres af det indiske seruminstitut, som også producerer covid-19-vacciner i stor stil. Den vil være billig at masseproducere, siger Oxford-forskerne.