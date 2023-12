Elon Musk går til angreb på tidligere X-annoncører: Fuck jer!

Manden bag X, det tidligere Twitter, Elon Musk, synes at have skabt sig endnu flere problemer på halsen, efter han har fortalt nogle af USA's største virksomheder, der har valgt at droppe at annoncere på det sociale medie. I kan rende mig i røven, er hans korte melding under et stort kultur- og teknologiarrangement i New York. Fold sammen

