Eliteuniversitet lukker afdeling: Professoren var ven med dømt sexforbryder

Han havde kontor på det prestigefulde universitet Harvard University. Det havde en ven, professor i matematik og biologi Martin Novak, hjulpet ham til.

Rigmanden Jeffrey Epstein rådede over kontoret i flere år og besøgte universitet over 40 gange i årene fra 2010 til 2018. Hans seneste besøg fandt sted et år, før han blev fængslet i New York.

Jeffrey Epstein – der døde i sin fængselscelle forrige år – var blandt andet tiltalt for systematiske overgreb på unge piger i en af de mest skandaløse sager i nyere amerikansk historie. Han risikerede op til 45 års fængsel.

Rigmanden havde magtfulde venner overalt i verden. En af dem viser sig nu at være professor i matematik og biologi Martin Novak, der leder afdelingen for evolutionær dynamik ved Harvard University i Boston i delstaten Massachusetts.

Sidste år blev Martin Novak suspenderet, efter at Harvard University fandt ud af, at han havde haft omfattende kontakt til Jeffrey Epstein. De kommende to år må Novak hverken påbegynde ny forskning eller rådgive studerende.

Desuden lukker afdelingen som konsekvens af Martin Novaks bekendtskab med Jeffrey Epstein.

Til venstre ses Ghislaine Maxwell, som var Jeffrey Epsteins mangeårige bekendte. Hun risikerer 35 års fængsel for sin rolle i Epsteins misbrug af unge piger.

Donerede over 57 millioner kroner

I september 2019 – kort efter Epsteins død – indledte universitetet en intern undersøgelse for at kortlægge forholdet mellem den afdøde rigmand og det prestigefyldte universitet.

Ifølge universitetsavisen The Harvard Crimson blev 40 ansatte interviewet og flere end 250.000 sider materiale gennemlæst. Fra 1998 til 2008 donerede Jeffrey Epstein over ni millioner dollar, knap 57 millioner kroner, til universitetet. Den største donation – den var på 41 millioner kroner – blev givet i 2003 til oprettelsen af afdelingen for evolutionær dynamik, hvor Martin Novak siden har været leder.

Universitetet har ikke taget imod penge fra rigmanden siden 2008, hvor han blev dømt for rufferi og registreret som sexforbryder, idet en af pigerne var under 18 år. Alligevel kunne Jeffrey Epstein beholde kontoret på universitet.

Noget tyder på, at Jeffrey Epstein havde et forhold til andre ansatte på universitet. Fra 2005 til 2006 havde han status af visiting fellow, som er adgangsbillet til at overvære undervisning med henblik på at bruge det i egen forskning, ved skolens afdeling for psykologi. Epstein havde ikke de rette kvalifikationer, men i stedet en anbefaling fra afdelingens leder, hvilket tilsyneladende var tilstrækkeligt.

Den interne undersøgelse konkluderede også, at Martin Novak havde fået tilføjet en side om Jeffrey Epstein på afdelingens hjemmeside: Siden, der var at finde under fanen »venner«, indeholdt et billede, en biografisk tekst og links til rigmandens egne hjemmesider.

I en e-mail til mediet The Guardian torsdag oplyste dekanen for universitetets fakultet for kunst og videnskab, Claudine Gay, at Martin Nowaks kontakt til Epstein var upassende.

»Selv i tilfælde, hvor Novaks handlinger ikke i sig selv udgør overtrædelser af universitetets politik, er det udtryk for uagtsomhed og uprofessionel opførsel,« skrev hun til The Guardian.

Sidste år meddelte universitetet, at det ville donere 200.000 dollar – penge, det har modtaget Jeffrey Epstein, men som endnu ikke var blevet anvendt – til ofre for seksuelle overgreb.