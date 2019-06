Efterlysning: Hvor er de 5.000 grænsevagter, som medlemsstaterne har lovet EU?

I forvejen er planen for en styrkelse den fælles grænsekontrol udsat til 2027. Først da vil EU være klar med 10.000 mand i EUs fælles grænse- og kystbevogtning, Frontex.

Forsinkelsen var et tema i den netop overståede valgkamp til Europa-Parlamentet, og blandt andet den konservative spidskandidat Manfred Weber slog til lyd for, at planen skal fremskydes. Samme synspunkt indtog flere danske spidskandidater til Europa-Parlamentet.

Nu viser det sig imidlertid, at medlemslandene på national plan ikke har ansat nok grænsevagter. Det skriver avisen »Welt am Sonntag.«

115.000 er meldt ind

Egentlig skulle tallet være 115.000, men der mangler altså 5.000. Det fremgår af en stress-test, som EUs agentur for grænse- og kystbevogtning, Frontex, har gennemført.

Frontex’ direktør, Fabrice Leggeri, er overrasket over de manglende grænsevagter:

»Vi har konstateret, at landene på papiret har meldt 115.000 grænsevagter ind. Men det passer ikke. Det overrasker også mig,« siger Leggeri til avisen »Die Welt.«

Ifølge Leggeri er Frontex nu gået i dialog med landene, men undlader at oplyse, hvem det er, som ikke lever op til indmeldingerne.

Frontex har udarbejdet stress-testen, siden det i 2015 blev klart, at EU - både i fællesskab og hver for sig - har vanskeligt ved at beskytte EU’s grænser.

Der kommer færre, men…

Tal fra Frontex viser, at der i de senere år har været færre, der har krydset EUs grænser illegalt.

Konkret har Frontex konstateret, der i årets første fire måneder var 24.000, der krydsede EUs grænser, hvilket er 27 pct. færre end sidste år. De fleste kommer ind via Tyrkiet, og mange kommer fra Syrien og Afghanistan.

Fabrice Leggeri, direktøren for Frontex, er overrasket over, at medlemsstaterne ikke leverer nok grænsevagter.

Allerede da medlemsstaterne i marts 2019 udskød den fælles styrkelse af grænsekontrollen i Frontex til 2017, advarede Europa-Kommissionen imidlertid om, at EU kan få svært ved at beskytte de eksterne grænser, hvis EU på ny rammes af flygtningestrømme.

Samme toner lød fra Dominik Bartsch, leder af FNs flygtningeorganisation, UNCHR, i Berlin.

»Helt grundlæggende er EU ikke godt nok forberedt på nye flygtningebevægelser, da landene ikke trækker på samme hammel,« sagde Bartsch i maj til avisen »Tagesspiegel.«

Frontex’ direktør, Fabrice Leggeri, påpeger, at der nu kan blive ekstra grund til at styrke Frontex - »også fordi vi må konstatere, at der er for få grænsevalgter i EU-landene.«

Europas konservatives spidskandidat Manfred Weber gik til valg på at fremskynde den fælles grænsekontrol. På topmødet til den 20.-21. juni skal stats - og regeringscheferne diskuterer, hvem der skal være ny Kommissionsformand. Weber er trods tilbage ved valget til Europa-Parlamentet fortsat med i kampen.

Potentiel ny kommissionsformand: Sagen skal fremskyndes

Under valgkampen til Europa-Parlamentet foreslog den konservative spidskandidat Manfred Weber, der p.t. kæmper for at blive ny Kommissionsformand, at Frontex allerede i 2020 skal nå op på 10.000 grænsevagter.

Offentliggørelsen af Frontex’ stress-test kommer få dage efter, at medlemsstaterne blev enige om, at stramme Udsendelsesdirektivet. Det skal gøre medlemslandene langt mere effektive til at sende mennesker ud, som ikke har ret til at opretholde sig i EU:

Frontex’ stress-test vil uden tvivl udløse ny debat om, hvorvidt der ikke også skal gøres mere for, at de illegale asylansøgere i mindre omfang kommer til EU.