»Du kan umuligt se på disse tal og føle dig sikker«: Har Storbritannien mistet kontollen?

Antallet af nye smittede stiger pludselig dramatisk i Storbritannien igen, præcis som briterne skal til at vende tilbage til arbejde, og universiteter står klar til at genåbne.

Hvorfor det sker, skal den konservative sundhedsminister Matt Hancock nu formentlig forsøge at forklare over for Underhuset, skriver The Guardian. Han forventes at blive kaldt i samråd mandag af oppositionspartiet Labour.

»Denne stigning, kombineret med den igangværende testfiasko og den dårlige smitteopsporing, kræver en forklaring fra ministrene,« advarede Labours sundhedsordfører, Joe Ashworth, søndag.

Søndag blev næsten 3.000 personer registreret smittet med virussen i Storbritannien. Så høje tal har Storbritannien ikke set siden slutningen af maj. Faktisk har der ikke været over 2.000 dagligt nye smittede siden da.

Det er også en dramatisk stigning i forhold til dagen forinden. Lørdag blev der registreret 1.813 nye smittede i Storbritannien.

»De har mistet kontrol over virussen,« lød den øjeblikkelige dom fra professor Gabriel Scally, da de seneste tal kom ud søndag, ifølge The Guardian.

Gabriel Scally er tidligere regional direktør for offentlig sundhed i det britiske sundhedsvæsen (NHS).

»Der er ikke længere tale om små udbrud, som de kan slukke. Virussen har ramt vores fattigste nabolag, og dette er resultatet. Det er ekstraordinært bekymrende, når skoler genåbner, og universiteter snart er tilbage,« siger han til The Guardian.

Ligesom i mange andre europæiske lande lader det især til at være yngre mennesker, der bliver testet positive for virussen nu – og oftest med langt mildere symptomer end dem, som patienter over 50 år oplever.

Derfor er antallet af hospitalsindlæggelser heller ikke steget. Endnu. Der kan stadig blive indlagt flere patienter. Typisk vil en ny stigning i smittetal først kunne læses i hospitalsindlæggelser omtrent to uger senere.

Stigningen kommer blot kort tid efter, at der har været meldinger om pladsmangel på landets testcentre. Mange briter, som har forsøgt at få en test i løbet af de seneste par dage, er blevet henvist til testcentre, som ligger over 160 kilometer væk.

Deres egne lokale testcentre havde ikke plads til at tage imod dem, skriver The Guardian.

Andy Burnham, der er borgmester i Manchester, har for eksempel forklaret over for The Guardian, hvordan han i de seneste dage er blevet kontaktet af flere briter, som er blevet sendt til både Leicester og Skotland for at få en test.

»Det faktum, at folk bliver sendt til bizarre steder, er endnu et eksempel på, hvordan den nationale test- og opsporingsstrategi ikke virker. Det er derfor, den bør være under lokal kontrol,« mener han.

Han frygter, at asymptomatiske smittebærere måske ikke vil lade sig teste, hvis de skal for langt væk for at få testen - og at de derfor kan ende med at give smitten videre til endnu flere mennesker uden at vide det.

Søndag blev der i England registreret 2.576 nye smittede, og i hele Storbritannien blev der registreret 2.988, ifølge Public Health England.

»Du kan umuligt se på disse tal og føle dig sikker på, at tingene går i den rigtige retning,« siger Christina Pagel, research-professor ved University College London, til The Guardian.

Matt Hancock har medgivet, at der er tale om en »bekymrende« stigning, men fastholder, at arbejdspladser stadig skulle være sikre.

»Det er hovedsageligt yngre mennesker, der smittes, men vi har set i andre lande verden over, og i Europa, at denne her form for stigning blandt yngre også kan føre til en stigning hos resten af befolkningen, så det er vigtigt, at folk ikke smitter deres bedsteforældre og skaber de problemer, vi så tidligere i år,« sagde han til Sky News søndag.