Donald Trump kritiserer svenskernes strategi: »Sverige lider meget slemt«

USA er et af de lande i verden, der er allerhårdest ramt af covid-19. Med knapt 400.000 coronasmittede og næsten 13.000 døde, er præsident Trump under hårdt pres for at vise sig som en leder, der kan føre amerikanerne sikkert gennem krisen.

Muligvis var det på den baggrund, at han på sit daglige pressemøde natten til onsdag dansk tid valgte at zoome ind på Sverige. Præsidenten kritiserede den svenske strategi, der stadig tillader barer og restauranter at holde åbent.

»Nu taler folk om Sverige, men Sverige lider meget slemt,« sagde præsident Trump på pressemødet natten til onsdag ifølge Aftonbladet.

Modsat Danmark, USA og flere andre lande har Sverige hverken lukket skoler, barer eller restauranter, og borgere må stadig forsamle sig, såfremt forsamlingen er mindre end 50 personer. Svenskerne opfordres dog til at holde afstand, blive hjemme og undgå at rejse.

Hvem, der slipper bedst ud af coronakrisen, vil de kommende uger og måske måneder vise, når tal og kurver over antallet af smittede og døde vil blive gransket og fortolket. Onsdag morgen er knapt 7.700 personer konstateret smittet med covid-19 i Sverige, mens 590 personer er døde.

Strategien er blevet kaldt et gigantisk eksperiment, og den svenske statsepidemiolog, Anders Tegnell, er blevet beskyldt for at spille hasard med svenskernes liv.

Nu har præsident Donald Trump så meldt sig i koret af Sveriges kritikere, og han er især kritisk over for tanken om flokimmunitet, som han mener, at Sveriges strategi er baseret på. Altså, at store dele af befolkningen skal smittes for dermed at opbygge immunitet. Dette skal gøre det sværere for virussen at sprede sig i samfundet på længere sigt.

»Det er én måde at gøre det på, men alle har iagttaget hinanden, og indtil nu har næsten alle lande valgt at gøre det, som vi gør det,« sagde præsident Trump på pressemødet:

»Hvis vi ikke gjorde, som vi har gjort, ville vi have mistet mange hundredtusinder,« vurderer præsidenten. Han bemærkede i øvrigt, at Storbritannien tidligere opererede ud fra en strategi, der lignede svenskernes, men hurtigt skiftede strategi og lukkede samfundet, da tallene begyndte at stige. Nu er den britiske premierminister, Boris Johnson, indlagt på en intensivafdeling i London med covid-19.

Anders Tegnell har flere gange forsvaret den svenske strategi med, at svenskerne tager råd og anbefalinger fra regeringen meget alvorligt, og at regeringen derfor ikke behøver at vedtage love om udgangsforbud og lignende strenge tiltag.