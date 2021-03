Donald Trump håber, at Meghan Markle stiller op som præsident: »Det vil give mig endnu større lyst til at gøre det samme«

Et usædvanligt rygte cirkulerer i den britiske presse. Rygtet går på, at hertuginde Meghan Markle, der har lagt det royale liv bag sig, skulle have et nyt palæ i sigte: Det Hvide Hus.

Ifølge en unavngiven kilde i det britiske parlament er Meghan Markle begyndt at netværke med flere demokratiske politikere »for at opbygge en kampagne og fundraise« til et forsøg på i 2024 at blive USAs første kvindelige præsident, skriver det tabloide medie Mail Online.

Rygtet, der mest af alt nok må betragtes som værende en »and«, er hverken bekræftet af Meghan Markle eller andre kilder, men dette forhindrer ikke Fox News i at spørge den tidligere amerikanske præsident, Donald Trump, om hans mening om sagen.

Tv-vært Maria Bartiromo spørger i interviewet Donald Trump, hvad han tænker om, at Meghan Markle tilsyneladende overvejer at stille op som præsident.

»Jeg håber det sker,« svarer Trump.

»Hvis det er tilfældet, vil det give mig en endnu større lyst til at gøre det samme. Jeg er ikke en fan af hende. Den måde hun taler om den royale familie og dronningen på … jeg kender dronningen. Jeg har mødtes med hende, som du ved. Hun er et fantastisk menneske. Jeg er ikke fan af Meghan.«

Det har siden Trumps nederlag i november været spekuleret i, om han endnu en gang vil forsøge at blive præsident, når der er valg i netop 2024. Disse tanker og overvejelser ønsker han dog ikke at kommentere yderligere.

Om vi virkelig får en præsidentkamp mellem Donald Trump og Meghan Markle i 2024, må tiden vise.

Anbefaler nu vaccinerne

I interviewet fortalte den tidligere præsident desuden, at han mener, at coronavaccinerne er sikre, og at han anbefaler dem til alle.

»Jeg vil anbefale vaccinen til de mange, der ikke ønsker at få den. Mange af dem (der ikke ønsker vaccinen, red.) stemte på mig,« siger Donald Trump i interviewet.

Donald Trump og hans hustru, Melania Trump, blev vaccineret i januar, mens han endnu var præsident.

Donald Trump er tidligere blevet kritiseret for ikke kun at nedtone pandemien, men senest også for ikke tydeligt at anbefale vaccinerne. Især til hans vælgerbase, der har været blandt de mest skeptiske. Meningsmålinger viser, at mænd, der stemmer republikansk – det vil sige overvejende Trump-tilhængere – fører an i modstanden mod vaccinationer.

Donald Trump mødte ved flere lejligheder den britiske monark, dronning Elizabeth, mens han var præsident. Blandt andet da dronningen i 2019 var vært ved markeringen af 70-året for NATOs oprettelse.

Interviewet med Donald Trump fandt sted kun få timer efter, at Det Hvide Hus mandag gjorde den tidligere amerikanske præsident opmærksom på, at han »ikke bør vente på at få en flot invitation til at deltage i en offentlig kampagne« for at få amerikanerne til at lade sig vaccinere mod covid-19.

Præsident Joe Bidens pressetalsperson, Jen Psaki, gjorde på et pressemøde opmærksom på, at andre tidligere præsidenter – deriblandt demokraten Barack Obama og republikaneren George W. Bush – har deltaget i kampagner ved at tale offentligt for at få flere til at tage imod vaccinen.

»Hvis den tidligere præsident Trump vågner i morgen og beslutter sig for at tale om sikkerheden og den store betydning af vaccinationer, støtter vi det helt klart,« udtalte Jen Psaki på pressemødet inden Trumps interview.