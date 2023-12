Domstol i Texas giver kvinde lov til at få abort

Advokat Molly Duane fører på vegne af Center for Reproductive Rights sager på vegne af i alt 22 kvinder, der ikke har fået lov at få abort, til trods for at der er alvorlige og til tider livstruende komplikationer forbundet med deres graviditeter. Torsdag har en 31-årig kvinde fået lov at få en abort - men afgørelse er appelleret. (Arkivfoto) Fold sammen

Læs mere