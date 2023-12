Domstol giver grønt lys for stormløb-retssager mod Trump

Tilhængere af USA's daværende præsident, Donald Trump, stormede Kongressen 6. januar 2021 i et forsøg på at stoppe den formelle godkendelse af præsidentvalget. En appeldomstol har fredag afgjort, at Trump ikke kan slippe for civile søgsmål fra politibetjente, der kom til skade under urolighederne, og fra demokratiske kongresmedlemmer, der vil fastholde ekspræsidentens ansvar. (Arkivfoto) Fold sammen

Læs mere