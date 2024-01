Dokumenter offentliggjort i Epstein-sagen: Bill Clinton og prins Andrew nævnes

Prins Andrew (t.v.) står her med armen om livet på Virginia Roberts. Billedet er fra 2001, men Virginia Roberts udleverede det til FBI helt tilbage i 2011. Prins Andrew har udtalt, at han ikke husker nogensinde at have mødt hende, og har i øvrigt bemærket, at billedet kan være redigeret. For eksempel har han sagt, at det er svært at bedømme, om det er hans hånd om livet på den 17-årige. Fold sammen

Læs mere