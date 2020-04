Dødstallet er skræmmende højt: Men nu er New Yorks guvernør forsigtigt optimistisk

Lørdag døde 630 mennesker i staten New York. Dagen efter omtrent 600. Og mandag døde omtrent 600 flere.

Dødstallene er så skræmmende høje i staten, at New York City har advaret byens borgere om, at byparker kan blive omdannet til midlertidige gravpladser. Kølevogne og lighuse er ved at løbe tør for plads, som Berlingske har beskrevet.

Men udviklingen hen over weekenden rummer også et glimt af håb. For antallet af nye døde synes at stabiliseres, lød det fra Andrew Cuomo, der er guvernør for staten New York, på et pressemøde mandag. Det kan være første tegn på, at New York er ved at »knække kurven«, mener han ifølge The New York Times.

»Selv om intet af dette er gode nyheder, er stabiliseringen – eller den mulige stabilisering – bedre end den vækst, vi har set,« sagde han ifølge The New York Times på sit pressemøde.

Samtidig er antallet af nye hospitalsindlæggelser også begyndt at stabilisere sig. Det er i lang tid vokset dag for dag med 20 til 30 procent, men nu vokser det kun med encifrede tal, fortalte guvernøren, ifølge The New York Times.

Derfor er guvernøren forsigtigt optimistisk. Men han advarer samtidig new yorkerne om, at de fortsat skal holde sig inden døre og på afstand af hinanden, hvis staten for alvor skal få nedkæmpet covid-19.

New York er en af de værst ramte stater i USA med over 130.000 smittede og knap 5.000 døde.

»Hvis vi handler uforsvarligt, vil vi se de her tal stige igen,« advarede guvernøren på pressemødet.

Han fortalte i øvrigt, at alle skoler og ikkeessentielle virksomheder fortsat skal holde lukket frem til og med 29. april.

Det er vigtigt at understrege, at tallene fra New York stadig er for usikre til at konkludere, om man reelt er ved at knække kurven. Nogle af de mest pressede hospitaler sender for eksempel coronapatienter hjem, som de under normale omstændigheder måske ville indlægge, skriver The New York Times.

Der er også tegn på, at antallet af coronarelaterede dødsfald kan være højere, end myndighederne erkender. Folk, der dør af covid-19 derhjemme i stedet for på en hospitalsstue, bliver for eksempel ikke altid talt med.

Studier viser også, at mange kan blive smittet med coronavirus uden overhovedet at mærke noget til symptomerne. Derfor menes det reelle antal smittede også at være væsentligt højere.