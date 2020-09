Det lød som om, han sagde »n-ordet«, da han talte kinesisk. Så blev universitetsprofessoren fyret

»Nèi ge.«

På kinesisk er det et fyldord, der kan bruges lidt ligesom vi på dansk bruger »øh«. Og sidder man i et forretningsmøde er det vigtigt, man forsøger at holde sig fra det.

Det var det, den 53-årige kommunikationsprofessor Greg Patton forsøgte at forklare i en Zoom-forelæsning for sine studerende på Marshall School of Business ved University of Southern California (USC) for knap en måned siden. Og så blev han fyret.

For hans studerende hørte et helt andet ord, skriver National Review. Det udtales nøjagtigt ligesom »néi ge« og er på amerikansk et skældsord, som anses for at være så groft, at det ofte blot omtales som »n-ordet«: Nigger. Historisk er det blevet brugt nedsættende om afro-amerikanere, og i dag censureres det, når det bliver brugt i musik og på tv.

Ordet gjorde de studerende så vrede, at de afleverede et brev til universitetets ledelse, hvori de forklarede, at de hellere ville droppe Greg Pattons forelæsninger, end de ville »udholde den følelsesmæssige udmattelse,« det var for dem at følge en forelæser, der »blæser på kulturel diversitet og sårbarheder.«

Det her er en absolut langt ude historie, som man kun kender dem her fra verdens skøreste land. Folk jeg taler med (fra alle sider) tager sig til hovedet.



Og endnu en grund til at man ikke skal diskutere Nik & Jay på dansk uden for hjemmet i Brooklyn. :P https://t.co/lEABGTHPdZ — Kristian Leth (@kristianleth) September 22, 2020

20.000 signaturer

Det var nok til at overbevise ledelsen, som valgte at fyre forelæseren selv efter, at han havde undskyldt over for eleverne.

»Professor Greg Patton gentog flere gange et kinesisk ord, som lyder rigtig meget som et ækelt racistisk skældsord,« forklarede skolens dekan, Geoffrey Garrett, i et brev efter fyringen, ifølge The Atlantic:

»Forståeligt nok har dette forårsaget en del smerte og forargelse blandt de studerende, og for det undskylder jeg dybt. Det er simpelthen uacceptabelt, at faktultetet bruger ord i undervisningen, som kan marginalisere, såre og skade vores studerendes psykologiske sikkerhed.«

Sagen har hurtigt fået enorm opmærksomhed, og universitetets ledelse har fået hård kritik for at fyre Greg Patton. For han sagde jo faktisk ikke det forbudte n-ord, men et kinesisk ord, som betyder noget helt andet.

En underskriftsindsamling med over 20.000 signaturer opfordrer nu universitetet til at genansætte professoren. I kinesiske medier bliver universitetet angrebet for at knægte undervisernes ytringsfrihed. 94 af skolens tidligere kandidatstuderende har også i et brev talt hårdt imod fyringen.

Flere af skolens ansatte har anonymt udtalt sig til The Atlantic af frygt for, at også de kan blive fyret, hvis de står frem med navn:

»Patton blev smidt for ulvene, hans omdømme blakket, og hans livsindtægt truet. Dekanens brev forårsagede umådelig skade,« siger en ansat til The Atlantic.

Husk på hensigten

En anden professor kalder hele hændelsen for en »farce,« der dog skriver sig ind i en større, mere urovækkende trend:

»Fundamentale værdier – såsom ytringsfrihed, intellektuel frihed, lighed – er groft sagt ikke længere på mode på de de fleste eliteuniversiteter, inklusiv USC. Det har skabt et klima af frygt blandt de ansatte,« siger den anonyme professor.

På Instagram skriver en sort studerende fra en af de nuværende årgange på skolen, at ledelsen bruger Patton som »syndebuk,« så den ikke behøver at konfrontere »de virkelige problemer, vi har«.

»Alle andre sorte studerende, som jeg har talt med, var ikke engang fornærmede over det, han sagde, og vi forstod, at han brugte et kinesisk ord,« skriver vedkommende:

»Jeg har allerede set, hvordan folk refererer til denne situation som et eksempel på, at vi blæser alt ud af proportioner, men størstedelen af os havde aldrig et problem med det.«

Selv på det populære talkshow, The Daily Show, har den sydafrikanske vært, Trevor Noah, kommenteret sagen:

»Som folk må vi huske på, at der i forvejen er så mange ting, som er opfundet for at fornærme os, som har til hensigt at fornærme os, at vi bliver nødt til at sikre os, at vi ikke lader os fornærme af ting, som ikke havde til hensigt at fornærme os,« sagde han.