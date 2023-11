Internationalt Abonnement

Det kan ligne en umulig opgave – men den skal løses. Han var gået på pension, men så fandt NATO en helt særlig udfordring til generalen

Han skal stoppe en krig, som officielt slet ikke er i gang. Langt under havets overflade ulmer en konflikt, som hurtig kan blive grim. Og europæerne skal håbe, at en tysk general får succes med at løse sin opgave. Ellers kan der hurtigt blive koldt i Europa.