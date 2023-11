Internationalt Abonnement

Det fyger med trusler og advarsler. Kampen om Gazas hospitaler en del af krigen

Gazas hospitaler er fyldt med civile flygtninge, syge og sårede. Samtidig truer israelsk militær med angreb og siger, at skjulesteder på hospitaler er udgangspunkt for angreb fra Hamas. Forfærdelsen for to uger siden over en eksplosion på et hospital er længe siden.