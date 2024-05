Internationalt Abonnement

Der er to ting, der kan ændre på Trumps forspring i valgkampen – i denne uge afgøres den ene

Analyse: Den amerikanske sommer er så småt gået i gang, og Donald Trump har stadig et forspring i meningsmålingerne. Men der er to ting, der kan ændre kursen en smule. Og en smule kan være nok til at afgøre, hvem der kommer til at bo i Det Hvide Hus.