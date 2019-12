Den »mest populære borgmester i Europa« vækker opsigt med massiv julefejring: »Det virker absurd«

Det sker ikke ofte, at den nordvestspanske by Vigo kan konkurrere med New York, men når det gælder fejringer af julen, er Vigo helt i front, mener byens borgmester.

»Vigos lys er de bedste på planeten,« sagde Vigo-borgmester Abel Caballero i november.

Rent faktisk er lysene så smukke, at de vil vække misundelse i New York, lød det dengang fra borgmesteren.

I alt har Vigo i år tændt ti millioner julelys efter en heftig konkurrence med blandt andet Madrid om at være den by, der kunne afholde den bedste jul. Imidlertid har de massive julefejringer i Spanien rejst en debat, som er beskrevet i New York Times og spanske medier, hvor mange spørger, om det er gået for vidt:

»Det virker absurd, at Spanien har kunnet afholde et topmøde om klimaforandringer samtidig med, at Vigo har konkurreret med andre spanske byer om, hvem der kunne tænde flest julelys,« siger Serafín González Prieto, der er præsident for NGOen Det Galiciske Samfund for Naturhistorie.

Debatten om de spanske julelys er med andre ord en del af en større diskussion om julens klimaaftryk og rejser et principielt spørgsmål: Er det i orden at gemme klimabekymringerne af vejen af hensyn til et par dages julefest?

Abel Caballero (til højre i billedet) tog i juni hul på sin fjerde periode som borgmester i byen med knap 300.000 indbyggere. Han fik 67 procent af stemmerne.

Et britisk studie har vist, at 5,5 procent af den britiske befolknings samlede klimaaftryk med hensyn til udledning af CO 2 finder sted tre dage over julen – altså på under én procent af årets dage. Og her er netop julelys en af de store syndere.

Den store fest

I en video hos det spanske medie El País åbner Abel Cabellero julefejringerne med et oplyst juletræ ved sin side:

»Very welcome, everybody here!« siger borgmesteren med tyk spansk accent i en video, der sidenhen er blevet genstand for dette sammenklip hos spanske laSexta.

Abel Caballero beskriver sig selv som den »mest populære borgmester i Europa«, mens New York Times kalder ham en »sprudlende socialist«. Sikkert er det i hvert fald, at borgmesteren efter spanske forhold gør det særligt godt: Mens landet fortsat er uden regering i kølvandet på valget i november, tog Abel Caballero i juni hul på sin fjerde periode som borgmester i byen med knap 300.000 indbyggere. Han fik 67 procent af stemmerne.

»Folk kan se, at jeg har transformeret Vigo, og det er ikke bare fordi, jeg har sikret, at vi fejrer julen som den store fest, det altid skal være,« siger Abel Caballero til New York Times.

Ud over klimaaftrykket af de mange millioner af julelys beskyldes borgmesteren i spanske medier for at være »en falsk profet« i kampen mod klimaforandringer, fordi han blandt andet skulle stå bag skovhugst.

Borgmesteren forsvarer i New York Times sin historik på klimaområdet. Han henviser blandt andet til, at Vigos elforbrug er faldet, idet gaderne nu bliver lyst op med LED-sparepærer.