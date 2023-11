Internationalt Abonnement

Dead men walking – Israel har svoret at dræbe hele Hamas’ lederskab. Det går ikke så godt

Ingen er et vigtigere mål for Israel end Yahya Sinwar, som premierminister Benjamin Netanyahu har døbt »a dead man walking«. Hvis du aldrig har hørt om den 61-årige palæstinenser fra Gaza, er du næppe alene. Men snart vil alle komme til at kende hans navn.