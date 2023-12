Internationalt Abonnement

De ville bane vejen for fred. I stedet opstod en ny konflikt: »Jeg tror ikke, det er vejen frem«

Det er svært at mægle, når den ene deltager i krigen bliver væk, måtte deltagerne i et fredsmøde mandag konstatere. Så meget desto vigtigere er det, at Europa holder balancen i konflikten mellem Israel og Hamas, mener Lars Løkke Rasmussen.