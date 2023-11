Mens der kæmpes i gaderne rundt om Al-Shifa hospitalet, forsøger læger og sygeplejersker at behandle sårede, der gemmer sig i gangene på hospitalet. Israel siger, at der fortsat er forsyninger af strøm og vand, mens hospitalsledelsen siger, at strømmen er gået og at man mangler medicin og andet udstyr. Fold sammen

