De byggede et kæmpe svindelforetagende, hvor de gjorde deres naboer til slaver. Til sidst fik stormagten nok

Mafiabosser har overtaget en stor del af Myanmar. Herfra hærger de med cybersvindel og slaveri. Nu er et opgør begyndt, der kan få enorme og utilsigtede konsekvenser for hele regionen. Historien begynder med et vildt flugtforsøg.