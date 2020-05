Danskere kører over Øresund på shopping: »Moralsk forkert,« siger svenskerne

Mens det i Danmark diskuteres, om man kan genåbne grænsen for Norge og Tyskland, men ikke Sverige, er nogle danskere begyndt at tage over Øresund på shoppingture.

Det vækker vrede blandt svenskerne, skriver Expressen. Grænsen er nemlig fortsat lukket til Danmark, og svenskere kan dermed ikke komme ind i landet, med mindre de kommer for at besøge dansk familie.

63-årige Carina Rosdahl er en af de svenskere, der mener, at det er uretfærdigt. Hun har ikke noget imod, at Danmark har lukket grænserne – så længe danskerne så også selv bliver hjemme. Men det gjorde de ikke i weekenden, som Berlingske også tidligere har beskrevet.

Hun bor ved Emporia-storcentret i Malmø og siger, at hun i løbet af weekenden har set mange danskere komme på shoppingture i centret.

»Vi så danske biler på vejene ned mod Ystad, og jeg hørte, at der var rigtigt mange i Ullared (et andet shoppingcenter, red.) i weekenden. Jeg synes, det er moralsk forkert at lukke grænserne for indrejse, men have dem åbne for udrejse,« siger hun til Expressen:

»De er bange for at blive smittet, men så rejser de ud og tager smitten med sig hjem. Jeg synes, det er så forkert af Danmark. Danmark bør holde sine danskere hjemme.«

Hun er ikke den eneste, der har set danskere i Malmø. Søndag aften var der kilometerlange køer på Øresundsbroen efter Kristi himmelfartsferien, skriver Expressen. Det har fået det danske Udenrigsministerium til at reagere.

Udenrigsministeriet: Drop ikke-nødvendige rejser

Erik Brøgger, direktør for borgerservice i Udenrigsministeriet, forklarer til Sydsvenskan, at det fortsat er Danmarks råd til danskerne at afholde sig fra alle ikke-nødvendige rejser:

»Vores helt klare opfordring er: Bliv hjemme i Danmark, indtil vi ændrer på rejsevejledningen for Sverige,« siger han til Sydsvenskan.

55-årige Désirée Chronéer kalder det for dobbeltmoralsk, at danskere tilsyneladende kan tage til Sverige, hvis de vil.

»Det er svært at forstå, hvorfor der er så mange danskere, som kommer til Malmø og shopper og bor i deres sommerhuse. Samtidig må svenskere ingenting. Det giver lidt et andet syn på danskerne,« siger hun til Expressen.

Sverige har i den forgangne uge været et af de lande med verdens højeste dødstal per indbygger. Og det kan få konsekvenser for svenskerne, når Europa og Norden begynder at genåbne grænserne.

For nylig lød det fra den finske indenrigsminister, Maria Ohisalo, at Sverige kan udelades fra de kommende grænseåbninger, og Finlands epidemichef, Mika Salminen, har også givet udtryk for, at svenskerne fortsat ikke bør lukkes over grænsen.

I Norge har Frode Forland fra landets sundhedsstyrelse sagt, at det kan blive nødvendigt at fastholde de lukkede grænser til Sverige, mens andre grænser åbner.

Og i Danmark har flere partier – heriblandt Venstre og de Konservative – talt for at åbne grænserne til Norge og Tyskland før Sverige.

Cypern har allerede annonceret, at grænserne åbnes for Danmark, Norge og Finland før Sverige.

Sveriges udenrigsminister, Ann Christin Linde (S), har tidligere kritiseret Danmark for overhovedet at diskutere at holde grænserne til Sverige lukkede. Hun mener, at smittespredningen af coronavirus i forvejen er højere på Sjælland, end den er i Skåne, og forklarer i øvrigt det høje svenske dødstal med, at virussen har fundet vej til landets plejehjem.

»Det er uhørt sørgeligt, men faktum er, at gennemsnitsalderen for de døde i Sverige er 81 år. 75 procent af dødsfaldene har fundet sted på landets plejehjem eller i ældreboliger. Blandt den øvrige befolkning er smittespredningen lav og i øvrigt meget regionalt centreret,« har hun forklaret.