Burger King fjerner »racistisk« reklame af hvide mennesker med spisepinde

Burger King er blevet tvunget til at fjerne en reklame, der viser forskellige vesterlændinge, som kæmper med at spise fastfoodkædens nye vietnamesiske burger med et sæt spisepinde.

Det sker, efter at reklamen er blevet kritiseret for at gøre nar af asiater, skriver The Guardian.

So this is the new Burger King ad for a “Vietnamese” burger ok coolcoolcoolcoolcool CHOPSTICKS R HILARIOUS right omg etcpic.twitter.com/zVD8CN04Wc — 마리아. Maria. (@mariahmocarey) 4. april 2019

Personerne, der forsøger at spise den nye vietnamesiske burger, holder to unaturligt store spisepinde i hænderne. De er akkompagneret af teksten »Take your taste buds all the way to Ho Chi Minh City«. (»Tag dine smagsløg med hele vejen til Ho Chi Minh City«, red.).

Reklamen er blevet vist på Burger Kings newzealandske Instagram. Den gik på kort tid viralt og blev afspillet mere end 2,7 millioner gange, inden den blev slettet af Burger King på grund af den kritiske storm, som reklamen affødte.

En Instagram-bruger kaldet Mo Carey kommenterede blandt andet: »Jeg er så træt af racisme. Af enhver art. Fra den slags, der gør nar af forskellige kulturer, til den slags, der skyder og dræber. Sig nej til enhver manifestation af dette.«

Burger King undskyldte for reklamen mandag aften og skrev i en pressemeddelelse, at reklamen var ufølsom og ikke afspejlede den mangfoldighed og inklusion, som er en del af fastfoodkædens værdier.

Burger King er ikke den første vestlige virksomhed, der kommer ud i en shitstorm for at gøre nar af asiatisk kultur.

Det italienske modemærke Dolce & Gabbana blev sidste år anklaget for racisme efter at have offentliggjort en video på en kinesisk hjemmeside af en kinesisk model, der prøver at spise en pizza og en portion spaghetti med spisepinde.

Kritikken af modemærket blev så stor, at nogle kinensiske hjemmesider og butikker helt ophørte med at sælge produkter fra Dolce & Gabbana.

Der er risiko for, at Burger King efter denne sag kan blive ramt af lignende konsekvenser i Asien, skriver The Guardian.