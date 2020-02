Britisk turist blev anholdt af tre betjente på Maldiverne: Hendes bikini var »upassende«

»I begår seksuelt overgreb mod mig lige nu!«

Sådan råber den britiske kvinde, idet hun bliver anholdt af tre politibetjente på en hovedvej i byen Maafushi på Maldiverne. Flere andre mænd står omkring dem og kigger på. En forsøger at dække hende til med et håndklæde, viser en video af anholdelsen.

Hun blev anholdt, fordi hun var klædt »upassende«, skriver The Guardian, og hun tilbragte to timer i politiets varetægt, inden hun blev løsladt igen. Nu har hun fået en undskyldning fra Maldivernes parlamentsformand.

»Jeg vil gerne undskylde til både turisten og offentligheden for dette. Jeg har påtaget mig den udfordring at professionalisere politistyrken, og vi arbejder på det. Den her sag er under efterforskning,« skriver parlamentsformanden Mohamed Nasheed på Twitter.

Se videoen herunder:

Maafushi rashu therey bikini laigen tourist eh hingan massakai kurumun fuluhunaai rayyithun naseyhai dhee ekan nuhuhtumun baaruge beynun koh hayyaru kohfi.



Videoen af kvindens anholdelse er blevet delt på sociale medier, og Maldivernes regering har fået massiv kritik for håndteringen af sagen. Omvendt har mange i den lokale befolkning kritiseret den britiske kvinde for overhovedet at gå så letpåklædt omkring på gaden.

Sagen illustrerer en skarp kontrast mellem luksushotellernes turister og Maldivernes lokalbefolkning. Turistsektoren er en kæmpe indkomstkilde for Maldiverne, som er en populær destination for bryllupsrejser og berømtheder. Ferieparadiset er særligt kendt for sine luksuriøse badestrande.

Før i tiden blev turisterne indkvarteret på isolerede ferieresorter på øde øer, men i de seneste år er de også begyndt at rykke ind på de øer, hvor Maldivernes muslimske lokalbefolkning holder til.

Og her skal turisterne altså iføre sig mere tøj end blot bikinier, når de går omkring på gaden – af respekt for den lokalbefolkning, der ikke har kutyme for at gå letpåklædt omkring.

Politiet i Maafushi udsendte i fredags en pressemeddelelse om, at turister bør respektere »kulturelle følsomheder og lokale reguleringer«, skriver The Guardian.