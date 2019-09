Britisk domstol i opsigtsvækkende afgørelse: Freddy er landets første mandlige mor

Freddy McConnell er en 32-årig mand. Sidste år var han gravid og fødte en dreng.

Hvad gør det Freddy til? En mor? En far?

Dette spørgsmål har en britisk domstol nu taget stilling til i en dom, der for første gang fastsætter regler for, hvad det juridisk vil sige at være »mor«.

Domstolen fastslog onsdag, at Freddy McConnell juridisk er en mandlig mor. Selv ønskede McConnell, at han på sin søns fødselsattest skulle være opført som »far« – og ikke mor – men dette gav domstolen ham altså ikke ret til, skriver BBC og flere andre medier.

McConnell blev født som kvinde. Som 25-årig begyndte McConnell at tage testosteron, og et år senere fik han foretaget en operation, som fjernede brystvævet. McConnell skiftede officielt køn og blev juridisk en mand.

Freddy McConnell, a transgender man, wanted to be recognised as the father of his son on the official birth certificate, but was told he would have to be registered as the mother.



https://t.co/FkUPeD6AmV — The Sydney Morning Herald (@smh) September 25, 2019

Freddy McConnell, der arbejder som journalist hos avisen The Guardian, besluttede dog, at han ikke ønskede at få fjernet sin livmoder, og da han i 2016 stoppede med at tage testosteron vendte menstruationen tilbage. Efterfølgende lykkedes det ham at blive gravid med sæd fra en donor, og han er nu alenefar til sønnen Jack.

I dokumentarfilmen »Seahorse« – blandt søheste er det hannerne, der bærer æggene – følger man McConnells graviditet. Det fremgår blandt andet, at hans far på et tidspunkt ikke ønsker at have kontakt med sin gravide søn.

Faderen kunne ikke forstå, hvorfor Freddy havde kæmpet så hårdt for at blive en mand og nu kunne bære et barn i maven – ifølge faderen var graviditeten netop det, som definerede kvindelighed. Freddy McConnell og faderen er i dag tætte igen, skriver The Guardian.

Med domstolens afgørelse har en britisk dommer for første gang i landets historie været tvunget til at definere, hvad termen »mor« betyder i britisk lovgivning.

Dommer Andrew MacFarlane fastslog, at termen »mor« juridisk refererer til en person, som er gravid og føder barnet – uanset om den person så måtte være en mand eller kvinde. Derfor skal det fremgå af fødselspapirerne, at Freddy er barnets mor – og altså ikke far, som han selv havde ønsket, og selv kalder sig.

»Der er en juridisk forskel på en persons køn og personens status som forælder,« sagde MacFarlane, idet han præsenterede dommen.

Denne afgørelse er Freddy McConnell dog langtfra tilfreds med, og han planlægger derfor at anke afgørelsen.

»Jeg er nedtrykt over rettens beslutning om ikke at tillade transmænd at blive opført som far eller forældre på deres barns fødselsattest,« skriver han på Twitter.

I’m saddened by the court’s decision not to allow trans men to be recorded as father or parent on their children's birth certificates.



I fear this decision has distressing implications for many kinds of families. I will seek to appeal and give no more interviews at this stage. — Freddy McConnell (@freddymcconnell) September 25, 2019

Dommeren roste McConnell for at have bragt sagen for retten, da den »var vigtig for offentlighedens interesse.« Han opfordrede de britiske parlamentarikere til »omgående« at indføre lovgivning på området, så der fremover er klare regler for, hvordan systemet håndterer mænd, der føder børn.

Freddy McConnell er et forholdsvis kendt ansigt i Storbritannien, og stort set alle medier har på et tidspunkt skrevet om hans opsigtsvækkende historie. Kommentarfelterne fyldes ofte med hadefulde kommentarer fra personer, som er forargede over hans beslutning, skriver BBC.

Blandt LGBT+-personer og organisationer i Storbritannien er der blandede reaktioner på onsdagens afgørelse. Nogle mener, at afgørelsen er korrekt, mens andre påpeger, at dommen er et eksempel på, at transkønnede personers kønsskifte aldrig kan blive 100 procent accepteret juridisk:

Selv hvis de bliver juridisk anerkendt som deres foretrukne køn, vil der tilsyneladende være dele af systemet, som fastholder dem i det køn, de er født, lyder argumentet.