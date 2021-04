Briterne måber over bitter arvestrid i velhaverfamilie: »Et utaknemmeligt barn er skarpere end en slanges tand«

»Alle krige opstår om penges besiddelse,« skrev den græske filosof Platon for over 2.000 år siden.

Store som så kunne man passende tilføje.

For i England raser krigen om penge blandt de efterladte til den velbjærgede Tony Shearer, der i 2018 døde af en hjernesvulst 68 år gammel.

Britiske medier på stribe har i weekenden beskrevet, at langt størstedelen af arven – opgjort til godt 60 millioner kroner af hans døtre, 40-årige Juliet Miles og 38-årige Lauretta Shearer – endte i hænderne på deres stedmor, Pamela Shearer.

Og her spidser narrativet en smule til: Søstrene føler sig således forbigået, kræver en betragtelig bid af kagen og har ført krigen mod deres stenrige stedmor helt til højesteret.

Deres krav er ... lad os bare sige ikke helt traditionelt.

Søstrene hævder hårdnakket, at de er berettiget til en »vedligeholdelsessum« fra deres fars indbringende ejendom som direkte erstatning for hans »generøse økonomiske hensættelse«, som de forventede af ham, mens han levede.

Stedmoderen har et andet perspektiv. Ifølge den 68-årige Pamela Shearer står de ikke til at arve fem flade øre af deres far, der var topchef i den hedengangne bank Singer and Friedlande og såkaldt finance governor på den historiske Rugby School i Warwickshire.

Hun fortalte højesteretsdommeren Sir Julian Flaux, at hendes steddøtre altid havde følt sig »berettiget« og »kun fattede interesse for deres far på grund af hans penge«.

Ifølge stedmoderen havde Tony Shearer – som døtrene angiveligt engang konsekvent kaldte »Checkhæftet« – fjernet døtrene fra testamentet, da han var »fortørnet« over deres »pengekrav«.

Pamela Shearer satte trumf på:

»Nu vil jeg citere Kong Lear (fra William Shakespeares tragedie af samme navn, red.): »Et utaknemmeligt barn er skarpere end en slanges tand«. Sådan havde min mand det.«

Og hun fortsatte:

»Forældre fortjener bare en smule respekt. Disse to piger nød godt af en luksuriøs livsstil.«

Dommen endte – måske ikke så overraskende (og nok ikke kun på grund af citatet fra 1600-tallet) – til stedmoderens fordel.

Tony Shearer efterlod en ejendom til en værdi af næsten 2,2 millioner pund til sin kone, svarende til 19 millioner kroner.

Men ifølge søstrene endte deres stedmor med næsten 60 millioner kroner, når man inkluderer hele boet – fra dyre vine til arvestykker.