Blinken er i Israel for at mindske humanitær krise i Gaza

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, ankom tidligt fredag til Israel. - Vi kommer til at tale om konkrete skridt, som kan og bør tages for at minimere skaderne for mænd, kvinder og børn i Gaza. Det er noget, som USA er meget optaget af, sagde Blinken før sin afrejse til Jerusalem. Fold sammen

