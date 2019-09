Arkitekter harme over byggeplaner på historisk banegård: »Uanstændigt« og »uacceptabelt«

Planerne om at renovere banegården Gare du Nord i Paris møder nu massiv modstand. Byggeplanerne har et budget på 600 millioner euro (knap 4,5 mia. kr.) og omfatter blandt andet en kæmpe glaskonstruktion, tusindvis af kvadratmeter med butikker, 105 rulletrapper, gangbroer, opdeling i forskellige niveauer og en løbebane på toppen med udsigt over Paris. Det skriver The Guardian.

Byggeplanerne har fået en række fremtrædende franske arkitekter, heriblandt Jean Nouvel, historikere og byplanlæggere op af stolene. I et åbent brev i den franske avis Le Monde, tager de bladet fra munden og er bestemt ikke fedtede med kritikken.

»Dette projekt er uacceptabelt, og vi kræver, at man gentænker det hele fra gulv til spær,« skriver de blandt andet i brevet.

Gare du Nord blev bygget i Paris' 10. Arrondissement i 1864. Banegården er Europas største med 700.000 daglige passagerer. Den er et trafikalt knudepunkt, og her kan man køre videre med tog til andre europæiske lande som Tyskland, Belgien. Holland og England.

Gennem årene er der løbende renoveret på banegården, men de franske jernbanemyndigheder ønsker en gigantisk fornyelse med den begrundelse, at den franske nations »image bliver sat på spil«, hvis der ikke sker noget.

Drømmen er, at byggeriet skal stå færdigt i sommeren 2024, hvor Paris er værtsby for De Olympiske Lege. Et andet argument for at bygge nyt er ideen om, at banegården skal indeholde kontorlokaler. Det vil efter Brexit gøre det muligt for virksomheder at være tæt på Eurostar, firmaet der kan fragte dem hurtigt med tog til England og tilbage igen.

Planerne om at nå ombygningen inden OL i 2024 bliver i brevet kaldt »latterlig«.

I brevet understreger skribenterne, at det vil være uanstændigt at sende passagererne op og ned i et rod af gangbroer, elevatorer og rulletrapper og tvinge dem forbi butikker for at nå deres perron. Ydermere advarer de mod, hvad de opfatter som en »seriøs fejl« i byplanlægningen: At man anlægger et stort shoppingcenter. De mener, at det vil smadre handlen hos små parisiske butikker i bydelen.

En række grønne politikere har også brokket sig over byggeplanerne, og ifølge The Guardian har en lokal tilsynsførende også stemt imod byggetilladelsen. Trods modstanden er planerne om en ombygning altså stadig på tegnebrættet.