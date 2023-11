Internationalt Abonnement

Antiisraelske studerende på Harvard ryster USA: Trump klar med kontroversiel plan – men eksperter ryster på hovedet

Selvom amerikanerne i høj grad støtter Israel, viser en ny måling, at unge og studerende på venstrefløjen er mere venligt stemt over for Palæstina. Trump og flere af hans republikanske rivaler er klar med et nyt forslag, der leder tankerne hen på jagten på kommunisterne i 1950erne.