Anonym forfatter hævder at være tæt på Trump: »Som en 12-årig i et kontroltårn«

En større gruppe højtstående ansatte i Donald Trumps regering overvejede for nylig at sige op på samme tid for at slå alarm over præsidentens håndtering af embedet. De havde allerede skrevet deres opsigelser, men besluttede sig i sidste ende ikke at gøre det.

Det hævder en anonym forfatter bag en længe ventet bog om Det Hvide Hus.

Forfatteren bliver beskrevet som »et højtstående medlem af Trump-regeringen« og stod for omtrent et år siden bag et opsigtsvækkende indlæg i The New York Times, hvor personen hævdede, at være en del af en »modstandsbevægelse« i Det Hvide Hus, som forsøger at underminere præsidenten. Trump blev angiveligt rasende over indlægget.

Den nye bog »A Warning« - En Advarsel - udkommer senere på måneden. Avisen Washington Post har i dag bragt et uddrag af bogen. Heri tegner forfatteren et billede af Donald Trump som utilregnelig og inkompetent. Personen hævder også, at Trump ofte udtaler sig racistisk og nedladende over for kvinder i private kommentarer.

»Det er som en 12-årig i et kontroltårn, der trykker tilfældig på knapperne, og er fuldstændig ligeglad med de fly, der sejler rundt på landingsbane og flyver vanvittigt væk fra lufthavnen,« fremgår det af bogen.

Den anonyme forfatter beskriver, hvordan Trumps adfærd på Twitter ofte får erfarne medlemmer af regeringen til at »vågne op om morgenen i en tilstand af total panik.«

»Man er chokeret, underholdt og pinligt berørt på samme tid,« skriver personen, der sammenligner præsidenten med »din gamle onkel, der løber bukseløs rundt på gårdspladsen.«

Bogen kommer ifølge CNN angiveligt også til at hævde, at flere højtstående personer i regeringen - blandt andet vicepræsident Mike Pence - skulle have hvisket om muligheden for at udløse den 25. tilføjelse til forfatningen. Den siger, at en præsident kan afsættes af sine ministre, hvis præsidenten vurderes uegnet til at varetage sine forpligtelser i embedet. I det tilfælde overtager vicepræsidenten posten. Mike Pence har blankt afvist, at have diskuteret den mulighed.

Forfatteren hævder, at Trumps »utilregnelighed« er blevet »værre med tiden.«

Flere amerikanske medier påpeger, at de ikke kender forfatterens identitet og derfor ikke kan vide sig sikre, at personen reelt har en central position i Det Hvide Hus.

The New York Times har skrevet en hård anmeldelse af bogen. Anmelderen skriver blandt andet at læsere, der har fuldt med i mediernes beretninger om Trump-regeringen, allerede vil genkende det billede, der tegnes af en kaotisk administration.

»De ideelle læser lader til at være vælgere, der endnu ikke har besluttet sig, hvem de skal stemme på, og som har levet i en grotte i de seneste tre år,« står der.

Donald Trump har ikke kommenteret bogen, men en talsperson hos Det Hvide Hus kritiserer udgivelsen og forfatterens beslutning om at forblive anonym.

»Den kujon, der skrev denne bog, skrev ikke sit navn på den, fordi den ikke er andet end løgne,« sagde Stephanie Grisham torsdag.