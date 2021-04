Anders Tegnell påstår, at Skåne har klaret sig meget bedre gennem pandemien end Sjælland – men det er helt forkert

Den svenske statsepidemiolog, Anders Tegnell, hævdede ved et pressemøde tirsdag, at Skåne under coronapandemien »har klaret sig meget bedre« end Sjælland.

En journalist fra den svenske avis Expressen spurgte Anders Tegnell, om han kunne forklare, hvorfor smittespredningen i Skåne under stort set hele pandemien har ligget under det svenske gennemsnit.

»Nej, egentlig ikke, men det er en vældig interessant iagttagelse,« svarede statsepidemiologen og fortsatte:

»Og det er jo også en interessant iagttagelse, at Skåne har klaret sig så meget bedre, end man har gjort på Sjælland i Danmark, selvom tiltagene har været så forskellige, og de fleste vel mener, at danske tiltag har været mest effektive.«

Udtalelsen passer ikke, viser Berlingskes beregninger. Skåne har ikke klaret sig bedre gennem pandemien end Sjælland – i hvert fald ikke når man ser på smitte og dødstal.

Gennem hele pandemien har Region Skåne registreret 1.682 coronarelaterede dødsfald. Det svarer til 121,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere.

Til sammenligning har Region Hovedstaden og Region Sjælland (som dog også omfatter Lolland, Falster, Møn og de omkringliggende øer) registreret 1.732 coronarelaterede dødsfald, men i de to regioner bor der mere end dobbelt så mange mennesker som i Skåne. Pr. 100.000 indbyggere er her registreret 64,5 dødsfald – lidt flere end halvt så mange som i Skåne.

Ser man adskilt på de to danske regioner, har man i Region Sjælland siden pandemiens begyndelse registreret 48 dødsfald pr. 100.000 indbyggere, mens der i Region Hovedstaden er registreret 71,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere.

Antal smittetilfælde

Også hvis man sammenligner antallet af smittetilfælde, har Sjælland registreret markant færre tilfælde pr. indbygger end Skåne – selvom man i Skåne har foretaget væsentligt færre test pr. indbygger.

Region Skåne har registreret 9.962 smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere.

Region Sjælland og Region Hovedstaden har tilsammen registreret 5.674 smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere.

Adskilt har Region Sjælland registreret 4.043 smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere, mens Region Hovedstaden har registreret 6.418.

Uanset hvordan man regner på det, tager Anders Tegnell fejl.

Berlingske har spurgt Folkhälsomyndigheten – den svenske pendant til Sundhedsstyrelsen – hvordan Anders Tegnell er nået frem til, at Skåne har klaret sig »meget bedre« end Sjælland. Endnu har vi hverken modtaget svar fra Anders Tegnell eller Folkhälsomyndighetens presseafdeling.

På pressemødet sagde Anders Tegnell, at forskellene mellem Skåne og Sjælland var et eksempel på, at smittespredningen er »meget forskellig mellem lande og i landene«.

»Jeg tror, at vi kommer til at bruge ret meget tid på at forsøge at forstå hvorfor,« sagde han.

Ikke bare gennem hele pandemien, men også i øjeblikket, er smittespredningen større i Skåne, end den er på Sjælland.

Den seneste opgørelse fra Skåne viste, at der fra 19. til 25. april blev registreret 274 smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere. I Region Hovedstaden er der de seneste syv dage fundet 117 smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere, mens incidensen i Region Sjælland ligger på 68 ifølge onsdagens opgørelse fra Statens Serum Institut.