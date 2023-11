Internationalt Abonnement

Analyse: Trump-støtte vinder formandspost. Han nægter at svare på et centralt spørgsmål – og det kan blive farligt for USA

Republikanerne har endelig fundet en formand for Repræsentanternes Hus. Mike Johnson fra Louisiana skal nu forsøge at samle partiet, der har været ude i stormvejr, siden Kevin McCarthy blev fyret. Men Johnson har lig i lasten, og det kan blive et stort problem for ham – og for USA.