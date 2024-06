Internationalt Abonnement

Analyse: Europa står over for et skæbnevalg. Her er fem ting, du skal holde øje med i aften

I hvilke lande forventes stort drama? Får EU-samarbejdet en lussing? Og kommer den yderste højrefløj til at sejre? Her er fem ting, som du skal holde øje med, når valgresultaterne begynder at tikke ind på tværs af Europa i aften.