Amerikanske sundhedsmyndigheder sendte besked ud om luftbåren smitte. Nu trækker de den tilbage

Mandag forsvandt nye retningslinjer om coronasmitte fra sundhedsmyndighedernes hjemmeside.

De nye retningslinjer var sendt ud fredag af den amerikanske sundhedsmyndighed Centers for Disease Control and Prevention (CDC). De nye retningslinjer anerkendte luftbåren smitte ved at skrive, at »virussen primært spredes gennem dråber eller gennem små luftpartikler såsom aerosoler, som produceres, selv når en person trækker vejret«.

Hvorvidt covid-19 er en luftbåren smitte, diskuteres af forskere verden over, hvoraf 239 forskere i juli sendte et brev til Verdenssundhedsorganisationen (WHO), som opfordrede myndigheder til at anerkende, at coronavirus muligvis kan smitte gennem luften.

En anonym embedsmand fra CDC, som er bekendt med sagen, oplyser til CNN, at fejlen med de nye retningslinjer simpelthen skyldes, at nogen har trykket på den forkerte knap.

»Det her var udelukkende CDCs egen skyld. Retningslinjerne blev sendt ud ved en fejltagelse. Det var ikke klar til at blive postet.«

Embedsmanden forklarer, at fejlen ikke skyldes politisk pres. Han siger, at de amerikanske sundhedsmyndigheder mener, at luftbåren smitte kan forekomme, men ikke i den grad, som de fejlagtige retningslinjer beskrev:

»Luftbåren smitte kan forekomme, men det er ikke den måde, coronavirus primært overføres på. I bestræbelserne på at forklare det på CDCs hjemmeside blev det skrevet på en måde, hvor det forstås sådan, at det er mere overførbart, end vi troede, hvilket ikke er tilfældet.«

Embedsmanden tilføjede, at CDC vil komme med en ny opdatering af retningslinjerne for covid-19, men sagde ikke, hvornår opdateringen kommer på hjemmesiden.

Politisk pres

Flere har udtrykt bekymring for, om de hurtigt opdaterede retningslinjer kan være knyttet til tidligere episoder af politisk pres og indblanding hos sundhedsmyndighederne.

Nearly 200,000 Americans have died. Almost seven million Americans have been infected. The sudden removal of CDC guidelines on airborne coronavirus spread is the latest sign of the Trump Admin’s broken response to this crisis, which continues to cost American lives. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 21, 2020

For der har været flere sager med fejlagtige udmeldinger og politisk indblanding i CDC. En kontroversiel opdatering om testvejledning blev offentliggjort på CDCs hjemmeside uden at gennemgå CDCs normale videnskabelige gennemgangsproces, bekræfter to kilder til CNN.

Desuden kom det for nylig frem, at Trump-udnævnte kommunikationsfolk i sundhedsmyndighederne har presset på for at ændre sproget i CDCs ugentlige videnskabsrapporter for at sørge for, at præsidentens politiske udmeldinger ikke bliver modsagt eller undermineret i rapporterne.

Dr. Leana Wen, akutlæge ved George Washington University og CNNs medicinalanalytiker, er bekymret for, at de pludselige ændringer i sundhedsmyndighedernes retningslinjer kunne være motiveret af politik snarere end videnskab.

»Det er ekstremt forvirrende, og den slags – især uden en forklaring direkte fra CDC – skaber forvirring og fører desværre til manglende tillid til CDC generelt,« sagde Leana Wen.