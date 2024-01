Internationalt Abonnement

Alt gik efter Putins plan. Men nu har en uventet stærk bevægelse rejst sig mod ham. Den er nået helt til København

Han skulle have været stråmand for Kreml. Men nu har en stærk storm rejst sig om den russiske præsidentkandidat Boris Nadezjdin, der vil stoppe krigen i Ukraine. Bevægelsen har spredt sig helt til København, hvor herboende russere strømmer til for at give deres støtte.