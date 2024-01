Internationalt Abonnement

Alle taler om Trumps store sejr: Men bag facaden gemmer sig en detalje, der får Biden til at smile

Analyse: Det kan godt være, at Donald Trump er elsket blandt Republikanerne. Men primærvalgene i Iowa og New Hampshire viste også, at han har en svaghed. Det er nu, Demokraterne skal udnytte den, hvis de vil bevare magten.