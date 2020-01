Advarede mod børn, der »talte følelsesladet om klimaet:« Klimaaktivister placeret på terrorliste

Egentlig skulle sagen være lukket. Den britiske regerings antiterrorpoliti havde erkendt, at de havde dummet sig:

De havde placeret klimaaktivisterne i gruppen Extinction Rebellion ved siden af nynazister, jihadister og satanister på en liste over »ekstreme ideologier.« Den beslutning var forkert, har politiet indrømmet. Og dér kunne sagen så være sluttet.

Men i stedet er Extinction Rebellion og klimaaktivisme for alvor kommet til debat i Storbritannien, efter at landets justitsminister, Priti Patel, har forsvaret myndighedernes vurdering af, at klimaaktivisterne kan udgøre en sikkerhedsrisiko for den britiske befolkning.

Diskussionen begyndte, da avisen The Guardian i sidste uge fortalte, at Extinction Rebellion optrådte på en oversigt, som er blevet udsendt af Sydøstenglands antiterrorpoliti. I det 12-sider lange dokument beskrives forskellige »ekstreme ideologier.«

Politiet udsendte listen til betjente, lærere og andre offentligt ansatte, som er pålagt at indberette børn og unge til regeringens antiradikaliseringprogram, Prevent, hvis de udviser tegn på at være sårbare over for ekstremisme – altså eksempelvis Extinction Rebellion, fremgik det.

Listen skulle fungere som en vejledning i hvilke personer, der burde følges tæt.

Blandt andet burde der holdes øje med personer, som taler »stærkt og følelsesladet om miljømæssige emner som klimaforandringer, økologi, masseuddøen, fracking, lufthavnsudvidelse eller forurening,« fremgik det af politiets guide.

Den definition ville gøre hundredtusindvis af unge briter til mulige ekstremister, noterede The Guardian. Også personer, som planlagde at blive væk fra skole for at deltage i »planlagte skolestrejker«, burde afføde bekymring, skrev politiet.

En Extinction Rebellion-demonstrant protesterer mod luftforurening i London. Fold sammen Læs mere Læs mere

Extinction Rebellion er en britisk gruppe, som sværger til »ikkevoldelig civil ulydighed« for at skabe opmærksomhed om klimaforandringer, dyrearters uddøen og et økologisk kollaps. Gruppens medlemmer har ad flere omgange blokeret centrale veje i London og har forhindret fly at lette fra London City Airport. I flere tilfælde har aktivister også limet sig fast til regeringsbygninger for at skabe opmærksomhed.

Extinction Rebellion har også medlemmer i Danmark og har gennemført enkelte protestaktioner i Danmark.

»Hvor vover de,« skrev Extinction Rebellion, da det kom frem, at de var på politiets liste. Gruppen truer nu med at lægge sag an mod politiet.

Sidste år afbrød Extinction Rebellion-aktivister en Brexitdebat i det britiske underhus, da de limede sig halvnøgne fast til et sikkerhedsglas.

BREAKING: Extinction Rebellion activists strip off in House of Commons public gallery to call attention to the ‘elephant in the room’ — Climate and Ecological Crisis #ExtinctionRebellion #TellTheTruth @HouseofCommons pic.twitter.com/VO8l31XRne — Extinction Rebellion (@ExtinctionR) April 1, 2019

Antiterrorpolitiet i Sydøstengland har allerede meddelt, at dokumentet trækkes tilbage. Extinction Rebellion er ikke en ekstrem organisation, erkendte de før weekenden.

Siden har Storbritanniens konservative justitsminister, Priti Patel, dog åbnet sagen igen ved delvist at forsvare politiets beslutning om at placere klimaaktivisterne på listen i første omgang.

Extinction Rebellion er ikke en terrorbevægelse, understreger justitsministeren. Det er en protestbevægelse, og det var en fejl, de kom på listen. Men derfor kan de godt udgøre en sikkerhedsrisiko alligevel, mener hun.

»Alt skal vurderes på baggrund af risikoen for borgerne, sikkerhedsrisikoen og truslerne,« sagde hun i et radiointerview på LBC.

»Det er den rigtige ting at gøre, og vores tilgang udvikles derefter.«

Hendes kommentarer har straks fået politikere på den anden side af midten op af stolen. Rebecca Long-Bailey, der ønsker at afløse Jeremy Corbyn som ny Labour-leder, kalder justitsministerens forsvar for en »skændsel« på Twitter.

»Den ægte trussel mod borgerne er klimakrisen, ikke børn der kæmper for deres fremtid,« skriver hun.