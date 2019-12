15 svenske kommuner aflyser luciaoptog: »Det passer ikke længere ind i vores samfund«

Luciaoptoget, som hvert år finder sted 13. december, er faktisk en tradition, der stammer fra Sverige.

Optoget har fundet sted i de fleste svenske byer, siden Sverige i 1928 kårede sin første luciabrud. Men i flere svenske kommuner har man de seneste år taget kåringen op til overvejelse.

For at forstå hvorfor skal man kende til den svenske fejring af traditionen, som er væsentlig anderledes end eksempelvis de danske luciaoptog. I Sverige vælger hver by sin luciabrud, og 13. december skal brudene så dyste mod hinanden om at blive hele Sveriges luciabrud.

Det er svenske SVT, der vælger hele Sveriges brud. Men det bliver sværere og sværere at finde kandidater til konkurrencen, skriver Aftonbladet. Derfor er fejringen nu aflyst i 15 ud af 33 skånske kommuner.

»Det passer ikke særlig godt ind i dagens samfund med alle de her skønhedskonkurrencer blandt unge piger. Det er problematisk. Vi vil ikke have det længere,« har Viktoria Munk fra Hörby Kommune sagt om aflysningen til P4 i Sverige.

Men ikke alle Hörbys indbyggere er enige.

»Jeg synes, det er ret ærgerligt, for det er en gammel tradition, som altid fandtes i Hörby. Men der er jo nogen, som må tage sig af det,« mener Maria Anderberg, som også udtalte sig om aflysningen til P4 i Sverige.

Det er ikke første gang, at den svenske luciatradition bliver taget op til debat.

I 2018 valgte en børnehave i Motala i Midtsverige at aflyse luciafejringen permanent. Børnehavelederen mente, at luciatraditionen diskriminerer fattige mødre. Og i Varberg på vestkysten vakte det stor debat, da den 16-årige Edvin stillede op som kandidat til at blive byens luciabrud.

Da det svenske varehus Åhléns i 2016 brugte en mørk dreng som luciabrud i en reklame, førte det til så store protester, at varehuset måtte fjerne billedet igen. Det blev hurtigt delt på en række højrenationalistiske sider, hvor det fik hadefulde kommentarer.

I 2012 valgte SVT en mørk luciabrud, hvilket affødte så stor vrede, at hun på nettet blev kaldt for en »negerlucia«, og mange seere klagede over, at SVT »ydmygede« dem og deres svenske traditioner.

Luciadag er en fest for den katolske helgen og martyr Santa Lucia, hvis navn betyder lys. I de gamle myter og historier var hun en kristen kvinde, som levede på Sicilien i 300-tallet. Og skal man tro historierne om hende, brugte hun sine nætter på at dele mad ud til fattige, forfulgte kristne, der levede i byens katakomber. For at have begge hænder fri til at hjælpe bar hun lys på hovedet.

Derfor går børnene stadig i dag med lys i håret i Sveriges luciaoptog.

I hvert fald de fleste steder.