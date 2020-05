»Vi får gratis kage og pizza, men vi får også vores løn. Måske bør man i stedet sende pizzaer ud til de små enkeltmandsvirksomheder«

Særligt én tanke nagede Jakob Schmidt.

De første patienter med covid-19 var begyndt at blive indlagt på Bispebjerg Hospital, hvor han arbejder som anæstesilæge.

Han vidste godt, hvordan han skulle agere, når han var på arbejde. Han var forberedt. Men han var i tvivl om, hvordan han skulle agere som familiefar.

Det var midt i marts. Ingen vidste, hvad de kommende uger ville byde på. Mange havde øjnene rettet mod Italien, hvor Jakob Schmidt kunne se sine internationale kollegaer kæmpe for at følge med. Hvor mange læger blev syge og nogle døde.

Kunne Jakob Schmidt tillade sig at blive boende med sin familie? Risikerede han at smitte sin kone og deres to børn, tiårige Julia og femårige Frederik? Var han nødt til at isolere sig?

I dag er han overbevist om, at han traf den rette beslutning for seks uger siden.

Han blev boende.

Jakob Schmidt valgte at blive boende med sin familie under corona. Konsekvenserne ved ikke at gøre det, ville være for store, mener han.

»For mig og min familie er konsekvenserne ved ikke at se hinanden større end risikoen for at blive smittet med corona. Jeg ved, at nogle af mine kolleger har isoleret sig. De har talt med deres børn gennem vinduer, men det har jeg ikke været villig til,« siger han.

Det har været afgørende for ham at tænke på andet end coronavirus. Også hvis det er at hjælpe sin datter med regnestykker og grammatik.

»Det har været vigtigt for mig at bevare en form for normalitet midt i galskaben. Hvis jeg ikke havde fået input fra mine børn og min kone, havde jeg nok haft svært ved at opretholde min arbejdsmoral, min gejst og min energi,« siger han.

Coronakrisen har helgenkåret landets sundhedspersonale. Politikere har rost dem, Dronningen har rost dem, de bliver tilbudt gratis kaffe og pizza.

Læge Jakob Schmidt »Der er ikke noget helteagtigt over at møde ind og passe sit arbejde.«

Jakob Schmidt har det ambivalent, for han passer bare sit arbejde.

»Jeg har aldrig været på en afdeling, hvor alle ikke har knoklet, som vi gør nu. Nu er det en ny og ukendt sygdom, så det er rart at blive anerkendt, men der er ikke noget helteagtigt over at møde ind og passe sit arbejde,« siger han.

Han understreger, at sygehuse i andre lande er markant mere pressede, end de er i Danmark. Billeder af hospitalsgange i Italien og New York er gået Jorden rundt, men presset på de danske sygehuse har ikke været så stort som frygtet. Der findes mange andre danskere, der på kæmper mere, end Jakob Schmidt gør lige nu, mener han:

»Vi får gratis kage og pizza, men vi får også vores løn. Måske bør man i stedet sende pizzaer ud til de små enkeltmandsvirksomheder, der er ved at dreje nøglen om. De har nok mere brug for det, end vi har.«

