Venstre har fået nok: Stop salget af breezere og håndbajere i Indre By

Det skal være slut med, at kunder om aftenen og om natten kan gå i kiosken eller supermarkedet for at at købe breezere, håndbajere, hvidvin og andre alkoholiske drikke.

I hvert fald hvis kiosken eller supermarkedet ligger i det indre København.

Sådan lyder det nu fra Venstre i København, der med et forslag om stop for salg af alkohol i detailbranchen i Indre By vil forsøge at komme nogle af de mange problemer med fulde, larmende unge og høj musik på gader og stræder til livs.

Problemer, der ikke alene begrænser sig til Indre By, men som beskrevet i Berlingske også giver store udfordringer for mange beboere på Islands Brygge, ved Nørrebroparken og flere andre steder i byen.

På Islands Brygge i København efterlader festende unge store mængder skrald i og omkring Havneparken. Fold sammen Læs mere Læs mere

Alle steder bliver der, når vejret er godt, meldt om så meget larm, ballade og høj musik i aften- og nattetimerne, at beboerne får ødelagt deres nattesøvn og i nogle tilfælde er så støjplagede, at de overvejer at flytte.

Ifølge Venstres beskæftigelses- og integrationsborgmester, Cecilia Lonning-Skovgaard, lægger Venstre i første omgang op til en forsøgsordning i et eller to år, hvor butikker som 7-Eleven og Netto fra eksempelvis klokken 20 om aftenen til klokken otte om morgenen ikke må sælge alkohol.

»Det, der for alvor generer og skaber ballade, er ikke så meget, at de unge står inde på barerne og cafeerne og køber alkohol. Nej, det er, når de er ude på gaden. Det rend, der er hen til Netto og 7-Eleven og andre steder, hvor frysekummer med Bacardi Breezers nærmest er det første, man bliver mødt af, og hvor det er svært at komme forbi indgangen for unge med en flaske vodka i den ene hånd og juice i den anden,« siger borgmesteren.

Dialog med detailhandlen

Ifølge hende vil et stop for salg af alkohol betyde, at »de meget unge på 16-17 år ikke ville kunne gå rundt og drikke i byen«.

»De er for unge til at få udskænket alkohol på barer, og de vil ikke kunne købe den i forretninger. Vi tror på, at det vil have en enorm effekt på det, der handler om at få den her fest væk fra gaden,« siger hun og varsler i første omgang dialog med detailhandlen:

»Vi vil allerhelst en ordning, hvor branchen er med på det og frivilligt siger, at den vil lukke for salget.«

Hun henviser til erfaringer fra Næstved. Da en døgnåben butik i bymidten lukkede, »forsvandt problemerne med unge mennesker, der sejlede sanseløse rundt på gaderne«.

Cecilia Lonning-Skovgaard tvivler på, at Københavns Kommune selv kan tvinge butikker til at stoppe for salg af alkohol, når mørket falder på. Christiansborg »skal med«, som hun siger.

Samme melding kommer fra den Socialdemokratiets gruppeformand i København, Lars Weiss.

»Vi er ikke afvisende over for forslaget. Det er en overvejelse værd, om der skal sælges alkohol i Indre By om natten. Men det er bare ikke noget, vi bestemmer her i København. Det skal over Christiansborg, med mindre det bliver en frivillig aftale,« siger han.

Alkoholfri zoner

Akkurat som Cecilia Lonning-Skovgaard er Lars Weiss umiddelbart tøvende over for at indføre et egentligt alkoholforbud.

Kommunen har da heller ikke erfaringer med at indføre alkoholfri zoner rundt omkring i byen.

Tidligere har naboer til Christianshavns Torv forgæves efterlyst et alkoholforbud på torvet for at få fjernet drikkegrupper, og lige nu er ønsket det samme blandt naboer til Anker Jørgensens Plads i Sydhavnen.

Naboer til Anker Jørgensens Plads i Københavns Sydhavn ønsker, at der bliver indført et forbud mod at indtage alkohol på pladsen, hvor mange af gadens løse fugle kommer for at drikke. Fold sammen Læs mere Læs mere

Kommunen har dog set nærmere på muligheden for at indføre alkoholforbud på blandt andet Nytorv og Gammeltorv, fremgår det af en handleplan fra 2017 til nedbringelse af gener fra nattelivet.

Omvendt er der i byer som Nykøbing og Sakskøbing samt Roskilde og Aarhus zoner, hvor det ikke er tilladt at drikke på gader og stræder.

»Der er alkoholfri zoner i flere af landets kommuner. De fleste steder handler det om at undgå miljøer, hvor folk mødes på bænken for at drikke øl i dagtimerne. I Aarhus Kommune er de alkoholfri zoner dog også et forsøg på at flytte ungdomsfester fra kommunens mest synlige pladser. Aarhus Kommune oplyser, at zonerne fungerer efter hensigten,« fremgår det af handleplanen for Københavns Kommune.

Lars Weiss tvivler på, at politiet har ressourcerne til også at håndhæve alkoholforbud.

»Hvis reglerne ikke bliver håndhævet, så virker de sjældent,« vurderer han.

Det er ikke lykkedes Berlingske at få en kommenter til meldingen fra Venstre fra Salling Group og 7-Eleven.