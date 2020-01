Ved et slot nord for København er et stort opgør brudt ud: »Det ville jo være fantastisk at bo der«

Charlottenlund Slotspark en lørdag formiddag før nytår. Der er ikke en sjæl at se.

Lige bortset fra en mand med sixpence, der skutter sig og knapper den øverste knap i trenchcoaten, inden han fortsætter ned ad stien med sin hvide terrier, der har fået overtøj på – en quiltet, olivenfarvet sag designet til fire ben. De har retning mod Strandvejen og passerer fem hvide bygninger i slotsparken nær Charlottenlund Slot, der blev opført af Christian VIs søster, prinsesse Charlotte Amalie, for snart 300 år siden.

De færreste tænker nok over det, når de passerer de fem slotsbygninger: At bygningerne er omdrejningspunktet i en ophedet strid mellem staten og Gentofte Kommune anført af borgmester Hans Toft (K). En strid med så få tegn på forsoning, at staten i form af Slots- og Kulturstyrelsen har valgt at trække den nordsjællandske kommune i retten.

Står det til Gentofte Kommune, skal bygningerne indrettes til 50 ungdomsboliger, som kommunen vedtog det i en lokalplan i sommeren 2018.

For i Gentofte Kommune ser man en tendens, som også findes i landets største byer, nemlig at ventelisten til en ungdomsbolig vokser og vokser. På blot få år er ventelisten til en ungdomsbolig i kommunen vokset fra 823 aktivt søgende til 2.085. Næsten en tredobling.

Men planen om ungdomsboliger i de fem bygninger er blevet afvist af Slots- og Kulturstyrelsen, der ejer bygningerne og lejer dem ud som kontorfaciliteter til Ejendomsselskabet Akvarius ApS. Og ikke nok med en afvisning. Der venter også en retssag, der endnu ikke er blevet berammet.

Vil beskytte de kulturhistoriske værdier

Slots- og Kulturstyrelsen, der har til opgave at vedligeholde og udvikle en række af statens slotte, haver og ejendomme, skriver i en e-mail til Berlingske, at man »intet har imod ungdomsboliger, men det skal give mening i forhold til de bygninger, man vil indrette som ungdomsboliger«.

»I Charlottenlund Slotshave vil en ændring af bygningernes anvendelse til ungdoms- og kollegieboliger kræve meget omfattende ændringer af både bygninger og områdets karakter i øvrigt, og det vil derfor efter styrelsens opfattelse krænke de bevaringsmæssige og kulturhistoriske værdier, og derudover vil det også være meget kostbart at indrette selvstændige ungdoms- og kollegieboliger, som den gældende lokalplan giver mulighed for,« skriver Slots- og Kulturstyrelsen.

Slotsbygningerne husede indtil april 2017 DTU Aqua, der blandt andet »bidrager til innovation inden for bæredygtig udnyttelse og forvaltning af akvatiske ressourcer«, og var nabo til det tidligere Danmarks Akvarium. Da DTU Aqua flyttede, så Gentofte Kommune en mulighed for, at bygningerne kunne anvendes som ungdomsboliger, og behovet var dengang – som i dag – stort. For i 2016 blev Gentofte Kommune pålagt at modtage 300 flygtninge, og for at huse dem i det, Hans Toft kalder en »fuldt udbygget kommune«, så kommunen sig nødsaget til at inddrage 175 ungdomsboliger.

Med lokalplanen fra 2018 in mente kalder Gentofte Kommune nu Slots- og Kulturstyrelsens udlejning af bygningerne til privat erhverv for ulovlig, og kommunen gik i oktober et stort skridt videre ved at sende et påbud om at lovliggøre brugen af bygningerne.

Hans Toft, borgmester i Gentofte Kommune »Efter DTU Aqua forlod Slots- og Kulturstyrelsens ejendomme, så har der stået tomme bygningsarealer på omkring 2.000 kvadratmeter, hvor der godt kunne have været 50 ungdomsboliger.«

Anne Kathrine Kirkegaard er enhedschef i Center for Slotte og Haver under Slots- og Kulturstyrelsen, og i november blev hun citeret af TV 2 Lorry for at sige, at »vi står sammen med vores lejere i den her sag«.

»Vi mener ikke, at kommunen har ret i, at det er en ulovlig anvendelse. Det vil få store konsekvenser for vores lejere, hvis vi må smide dem på gaden, i særdeleshed økonomisk. Potentielt kan det også få store konsekvenser for vores bygninger, fordi der vil være usikkerhed om, hvad vi egentlig kan bruge dem til,« sagde Anne Kathrine Kirkegaard dengang.

En overrasket borgmester

Afgørende for sagen er, om de nuværende lejere af de fem slotsbygninger anvendte slotsbygningerne på samme måde som DTU Aqua, inden Gentofte Kommune ændrede lokalplanen. For som Helle Tegner Anker, der er professor i jura ved Københavns Universitet og ekspert i planloven, forklarer Berlingske, så må »hidtidig eksisterende lovlig anvendelse« af en ejendom have lov at fortsætte, efter en lokalplan er ændret.

Men ifølge Hans Toft er det ikke tilfældet i den konkrete sag.

»Under DTU Aqua var der tale om en forskningsmæssig virksomhed, og det er så siden lavet om til liberalt erhverv. Så det er ikke lovlig eksisterende virksomhed,« siger Gentofte-borgmesteren og peger på »noget endnu mere mærkværdigt«.

»Efter at DTU Aqua forlod Slots- og Kulturstyrelsens ejendomme, så har der stået tomme bygningsarealer på omkring 2.000 kvadratmeter, hvor der godt kunne have været 50 ungdomsboliger. Efter styrelsen så lokalplanforslaget, lejede de de tomme lokaler ud til et andet formål, og det passer jo egentlig dårligt sammen med det, boligministeren (Kaare Dybvad (S), red.) siger, nemlig at man skal prøve at bruge alle de muligheder, man har, for at lave nogle flere almene, billigere boliger, også til unge mennesker,« tilføjer Hans Toft.

Han er overrasket over, at Slots- og Kulturstyrelsen ikke i første omgang valgte at klage over Gentofte Kommunes påbud til Planklagenævnet, men gik rettens vej med det samme. Berlingske har derfor spurgt styrelsen om, hvorfor sagen ikke er blevet indbragt for Planklagenævnet, og i en e-mail lyder svaret:

»Ved domstolene er der mulighed for en anden form for bevisførelse end den, der umiddelbart er mulighed for i nævnet, herunder i form af vidneafhøringer med videre. Det, mener vi i styrelsen, er centralt i forhold til denne sag, der handler om bygningernes anvendelse.«

»Ret usædvanligt«

Helle Tegner Anker, der professor i jura ved Københavns Universitet, kalder det »ret usædvanligt«, at uenigheder mellem to offentlige myndigheder ender med en retssag, da Planklagenævnet er den almindelige klageinstans, hvis det viser sig, at der en uenighed om den afgørelse, der er truffet.

Momo Amalie Heidemann Laux, studerende »Der er nogle ventelister, hvor jeg er nummer 4.000, nogle hvor jeg er nummer 1.000, og nogle hvor jeg er nummer 200. «

Hun siger videre, at der er mange forhold, som gælder, når det skal afgøres, om anvendelsen af en ejendom er i tråd med planlovens betingelser om »hidtidig eksisterende lovlig anvendelse«.

»Det handler ikke udelukkende om, hvad der foregår inde i bygningen. Det handler også om, hvorvidt der er en ændret udnyttelse af området, for eksempel en ændret trafik til og fra, og hvordan folk færdes omkring bygningerne. Gentofte Kommune siger, at den anvendelse, der er i dag, ikke er den samme som den, der var der før, og hvis det er tilfældet, så gælder lokalplanen (som Gentofte Kommune har vedtaget, red.),« siger Helle Tegner Anker.

Drømmen er Østerbro

Interesseorganisationen Dansk Byggeri anslog i sommeren 2018, at der var akut mangel på 8.400 ungdomsboliger alene i København, mens der på landsplan var tale om 22.000. Blandt de over 2.000 på ventelisten til en ungdomsbolig i Gentofte Kommune er 20-årige Momo Amalie Heidemann Laux, der bor hos sin mor på Østerbro i København og »står skrevet op til en ungdomsbolig på over 100 ventelister«.

»Drømmen er at få en ungdomsbolig på Østerbro. Jeg kan godt lide området, og det ligger tæt på det hele, men jeg ved også godt, at det er virkelig svært at få fat i en på Østerbro. Det er også derfor, jeg er skrevet op til ungdomsboliger rundt omkring i og uden for København,« siger Momo Amalie Heidemann Laux, der studerer HF-enkeltfag i København.

Hun fortæller, at hun har stået på ventelisterne i over et halvt år, og at hendes tålmodighed er sat på lidt af en prøve.

»Der er nogle ventelister, hvor jeg er nummer 4.000, nogle hvor jeg er nummer 1.000, og nogle hvor jeg er nummer 200. Jeg har fået nogle boligtilbud, men det er ude i Tingbjerg (i den nordvestlige udkant af Københavns Kommune og samtidig på regeringens liste over ghettoområder, red.), og det har jeg altså ikke lyst til,« siger Momo Amalie Heidemann Laux, der tilføjer:

»Jeg skulle have skrevet mig op til ungdomsboliger, lige da jeg kunne (15 år, red.) i stedet for sidste år. Når det er sagt, så har jeg det godt herhjemme, men jeg glæder mig da til at få mit eget sted ... det er bare ved at være tid.«

Hvad vil du sige til en ungdomsbolig i Charlottenlund Slotspark, hvis det altså bliver til noget?

»Dejligt ... det ville jo være fantastisk at bo der.«