Svensk biolog advarer om dansk lort på svenske strande: »Det er meget ubehageligt«

Der er ikke noget alternativ. I fem døgn fra søndag vil forsyningsselskabet Hofor lede københavnernes spildevand ud i Øresund. Det er vand fra toiletter, bad og køkkener. Slet og ret kloakvand.

Ialt 290.000 kubikmeter, eller som TV 2 Lorry har regnet ud: hvad der svarer 193 svømmehaller fyldt med spildevand. I Aftonbladet er den svenske marinebiolog Peter Göranson forfærdet over nyheden.

Han advarer imod øget algevækst og i værste fald københavnsk afføring i badevand langs de svenske strande.

»Egentligt er det allerværste, at det her sender helt forkerte signaler. Øresund overlever nok dette takket være de stærke strømme, men det er dårlig stil at gøre det på den her måde. Det er helt vanvittigt,« siger Peter Göranson til Aftonbladet, og advarer så svenske badegæster.

»Der findes altid en risiko for, at faste partikler kommer med vandet. Når det handler om urenset spildevand, er det bestemt ikke umuligt, og det er meget ubehageligt,« siger han.

Forsyningsselskabet Hofor, som står for de fem døgns spildevandsudledning, har ikke noget valg, forklarer projektchef Svend Krongaard.

»Vi gør det her for at undgå en meget større miljøkatastrofe,« siger han.

Forklaringen bag er nybyggeri i Nordhavn, som er planlagt henover Lynetteledningen, der siden 1978 har ledt spildevand fra det nordlige København til Lynetten Rensningsanlæg på Refshaleøen, og Lynetteledningen er ikke bygget til at kunne holde til boligbyggeri oven på den.

»Da man lagde den spildevandsledning i 1970'erne, var der ingen, der overvejede, at der skulle bygges oven på den. Derfor er vi nødt til forstærke den, og for at gøre det er vi nødt til i en periode at lede spildevand ud i sejlrenden Kongedybet i Øresund,« forklarer Svend Krongaard.

En langt værre katatstrofe

»Hvis vi ikke gjorde det her, så kunne vi risikere, at ledningen senere brød sammen, og så ville vi have ukontrolleret udslip af spildevand helt tæt inde på Københavns Havn. Der var en lignende ulykke i Polen – godt nok på en lidt større ledning – og de kæmpede med det i tre uger,« forklarer han.

»Så vi gør faktisk det her for at undgå en langt værre situation. En decideret katastrofe.«

Ifølge projektchefen er alternativerne til spildevandsudledningen ikke realistiske. Det ene alternativ er, at man stopper byggeriet i Nordhavn. Det andet alternativ er, at københavnerne ikke går på toilet, tager bad eller laver mad i fem døgn, og det tredje alternativ er at bygge en helt ny ledning ved siden af, men det ville ifølge projektlederen tage fem år, og så længe vil man nok ikke forsinke nybyggeriet i Nordhavn.

Så den svenske marinebiolog slipper ikke for spildevand i Øresund, men han slipper for lort ved de svenske strande – eller faste partikler, som han kalder det.

»Det vil i hvert fald være en meget lille lort,« siger Svend Krongaard.

Spildevandet løber nemlig gennem et mekansik filter, som tager alle større stykker, som papir, tamponer og altså også større stykker afføring.

»Det er nogle riste, som vandet løber igennem, og de filtrerer lort og papir og den slags fra. Jeg mener, at det er alt over fire milimeter,« siger Svend Krongaard.

Til gengæld løber spildevandet ikke igennem et kemisk filter og bliver ikke biologisk renset.

Men hvad med bakterier fra afføring? Hvad er sandsynligheden for, at bakterier får indflydelse på badevandet?

»Meget lille. Præcis hvor lille kan jeg ikke sætte tal på,« siger Svend Krongaard og fortsætter:

»Og selvom vi på ingen måde regner med, at det sker, så gør vi det her uden for badesæsonen for at være helt sikre på at genere så lidt som muligt,« siger han.

Spildevandet bliver udledt via en gammel ledning, som nu bruges til at lede regnvand ud i sejlrenden Kongedybet, fire kilometer fra den danske kyst.

»Vi har jo søgt Københavns Kommune og fået en udledningstilladelse, og de har lavet en række afvejninger, og som vi hører det, så bliver effekten meget lille,« siger Svend Krongaard.