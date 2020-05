S-politikere i København og på Frederiksberg er forundrede over regeringen: »De har fået en kold spand vand i hovedet«

Den socialdemokratiske regering besluttede fredag, at turister fra Tyskland, Norge og Island fra 15. juni gerne må komme til Danmark. De må bare ikke booke overnatninger i København og på Frederiksberg.

Det forstår regeringens partikolleger på rådhusene i de to kommuner ikke.

Michael Vindfeldt, socialdemokratisk viceborgmester på Frederiksberg, mener, at regeringens beslutning savner en forklaring.

»Når smittetrykket er så lavt, som det er, giver det ikke mening, at man som turist ikke må overnatte på Frederiksberg og København, men man må gerne komme i en af Danmarks største turistattraktioner, Zoologisk Have.«

Michael Vindfeldt har forståelse for, siger han, at regeringen vil åbne Danmark forsigtigt. Og han er ikke skuffet, siger han.

»Jeg vil hellere kalde mig en forundret socialdemokrat. Jeg har svært ved at se, hvad logikken er i, at man gerne må komme på Frederiksberg som turist, men man må ikke overnatte på vores hoteller. Jeg kan ikke følge tankegangen.«

Jonas Bjørn Jensen, politisk ordfører for Socialdemokratiet i København »Jeg kan ikke se, hvorfor det skulle være farligere at bo på et hotel i København frem for at bo på hotel et hvilket som helst andet sted i landet.«

På Københavns rådhus er Jonas Bjørn Jensen politisk ordfører for Socialdemokratiet. Han er også et stort spørgsmålstegn i forhold til sine landspolitiske partifællers beslutning om ikke at tillade turister at overnatte i landets hovedstad.

»Restauratører, hotelejere og en masse ansatte havde ikke regnet med, at det ville blive årtiers sommer i København, men de havde håbet på, at der ville komme lige akkurat nok turister til, at holde hånden under branchen i sommer. Men de har fået en kold spand vand i hovedet.«

Uforståelig beslutning

Jonas Bjørn Jensen undrer sig også over forbuddet mod overnatning i København. Han erkender, at Region Hovedstaden er den region i landet med flest smittede og indlagte. Men for eksempel »kun« med 11 indlagte på intensivafdelinger.

»Vi har netop vist, at vi godt kan finde ud af at følge myndighedernes restriktioner, holde afstand og begrænse smittespredningen.«

Det er i høj grad kommunerne omkring Frederiksberg og København, der er ramt af smitte, understreger Jonas Bjørn Jensen. Derfor er beslutningen uforståelig, mener han.

»Man må godt booke et hotel på Vestegnen, i Dragør, Tårnby eller Gentofte og så sidde i et S-tog og metro for at komme ind til København. Men at gå ind på et hotelværelse og lukke døren bag sig, det må man ikke.«

Forbuddet mod turistovernatninger er en forkert beslutning, mener den københavnske socialdemokrat.

»Derfor opfordrer vi også vores kolleger på Christiansborg til at genoverveje deres beslutning og se, om det virkelig er den rigtige måde at gøre det her på. De må give et svar på, hvorfor det skal være sådan. Jeg kan ikke se, hvorfor det skulle være farligere at bo på et hotel i København frem for at bo på hotel et hvilket som helst andet sted i landet.«