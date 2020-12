Runes gamle juletraditioner står på spil: »De kan ikke lukke den motorvej ned en hel måned. Det tror jeg ikke på«

Selvom Rune Jensen bor i Allerød og har boet uden for Bornholm i snart 25 år, er klippeøen i Østersøen stadig hjem for ham.

Så da Sverige mandag nat lukkede grænserne til Danmark for at forhindre en ny og mere smitsom variant af coronavirussen i at sprede sig, sluttede en gammel og vigtig tradition for den 45-årige tømrer, hans kæreste og deres syvårige datter.

Barndomshjemmet i Saltuna lidt uden for Gudhjem på Bornholm skal sælges, så der bliver ikke flere juleaftener i det velkendte og trygge hus.

»Det er trist, for selvfølgelig ville jeg gerne have holdt den sidste jul i mit gamle barndomshjem. Nu kommer mine forældre så til os i Allerød juleaften,« siger Rune Jensen.

Han tror på, at de svenske politikere besinder sig og tillader en korridor, hvorigennem bornholmere og andre fra Danmark kan køre på motorvej E65 fra Malmø til Ystad.

Slut med at stoppe og shoppe

Forbindelsen mellem Ystad og Rønne er ellers lukket den næste måned.

»De kan ikke lukke den motorvej ned en hel måned. Det tror jeg ikke på.«

Rune Jensen forstår godt, at de svenske myndigheder har lukket grænsen til Danmark. Rejsende over Ystad til Bornholm har nemlig en tradition for at købe billigt ind i Willys og andre steder på vejen.

»Selvfølgelig skal vi ikke shoppe rundt i stormagasiner og gå i butikker i Ystad. Men der kunne godt være en korridor, for vi sidder jo inde i bilen. Det er trods alt den rute, der forbinder Bornholm med resten af Danmark.«

Spørger man Ann Hartl fra Bornholms Passagerforening er der anderledes tryk på kritikken af svenskernes lukning af grænsen til Danmark.

»En katastrofe. At svenskerne lukker grænsen med seks timers varsel er fuldstændig urimeligt,« siger hun.

Har man planer om at benytte en af de ekstra færgeafgange, der er blevet oprettet mellem Køge og Bornholm forlyder det fra Bornholmslinjen, at der er udsolgt den 22., 23. og 24. december.

Vores hovedfærdselsåre

»Vi har gennem tyve år opbygget en transportmodel for Bornholm, som går gennem Sverige. Vi troede, vi fik en integreret øresundsregion med fuld integration uden grænsekontrol. Det er kun gået den forkerte vej, og det her er bare vores værste frygt. At vi ikke kan komme til resten af landet fra Bornholm eller den anden vej. Det er vores hovedfærdselsåre.«

Bornholm Kommunes borgmester, Winni Grosbøll (S), siger til DR, at hun er »rystet« over svenskernes beslutning om at lukke en for bornholmere vigtig livsnerve, og hun kalder det »utroligt kaotisk«, at lukningen kommer på et af de tidspunkter på året, hvor flest mennesker skal hjem til deres forældre på Bornholm.

Danske landspolitikere er tilsvarende vrede over svenskernes grænselukning.

Rune Jensen, hans kæreste og deres datter Emma må se langt efter juleaften i barndomshjemmet i Saltuna på Bornholm.

Til Berlingske kalder flere politikere lukningen af grænsen »utilstedelig«, fordi man ikke har lavet en korridor eller andet, hvor bornholmerne kan køre gennem Sverige, når de skal med færgen fra Rønne til Ystad for at komme til Sjælland via Øresundsbroen.

Seks timers sejlads

»Jeg kan godt have forståelse for, at svenskerne forsøger at værne sig mod coronasmitten, men det er et meget alvorligt tiltag at stoppe trafikken. Jeg forventer, at man er i fuld gang med at finde en løsning for bornholmerne,« siger Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorenzen.

Allerede mandag forsikrede den danske transportminister, Benny Engelbrecht (S), om, at der vil blive indsat ekstra færge fra Køge til Bornholm, en rejse på seks timer, og ekstra flyafgange.

Benny Engelbrecht fortæller til Ritzau, at han er i dialog med sin svenske ministerkollega om en eventuel passage for danskere over Ystad, ligesom man gjorde under nedlukningen i foråret.

Fra eksperthold er der ikke stor forståelse for svenskerne. Nils Strandberg Pedersen, tidligere direktør i Statens Serum Institut, kalder det en »politisk beslutning« og ikke en sundhedsfaglig beslutning.

»Sundhedsfagligt er der ikke hold i svenskernes argument. Jeg ville derimod have frarådet danskere at tage til Malmø,« siger Nils Strandberg Pedersen til Berlingske.

Men i år kommer Rune Jensens forældre fra hans barndomshjem på Bornholm i hvert fald til Allerød for at holde jul med deres søn, svigerdatter, barnebarn og to andre familiemedlemmer.

»Så det går nok,« siger Rune Jensen.