Nu strammer politiet støjskruen i hele København

Beboernes mange klager over larm og uro på Islands Brygge, i Nordhavn og andre bydele får nu politiet til at skrue bissen på i hele Københavns politikreds.

»Nu går vi direkte til påbud (ordre, red.) om at skrue ned, og hvis de ikke kan finde ud af det, modtager de en sigtelse med mulighed for at tage deres anlæg og give en bøde på 1.000 kroner,« siger politiinspektør Tommy Laursen fra Københavns Politi.

Hidtil har de, der holder naboerne vågne ved at spille høj musik i det offentlige rum, først fået en henstilling, så et påbud og derefter en sigtelse. For at komme de støjplagede beboere i møde og være mere konsekvente har politiet altså barberet henstillingen midlertidigt bort.

Tommy Laursen understreger, at politiet tager hensyn til tidspunktet på dagen og til, hvor højt der spilles i den konkrete situation. Han kalder det et »naturligt tiltag set i lyset af, hvad vi har oplevet hen over sommeren«.

I følge Tommy Laursen er tanken om at skrue bissen mere på over for de larmende ikke helt ny.

»Vi har haft i sinde at gøre det tidligere, men det »gode« vejr har hjulpet os. Det har ikke været solskin og 30 grader. Men det, ved vi jo, kommer på et tidspunkt.«

Tommy Laursen fortæller, at der på Islands Brygge både er offentlige arealer og syv private grundejere. Det slags findes også andre steder i København og kan vanskeliggøre politiets muligheder for at gribe ind over for støjen, fordi det – selv for politiet – ikke altid er tydeligt på skiltningen, om reglerne er officielt godkendt.

»Nogle af de private grundejere vil slet ikke have musik, andre vil gerne have have musik til klokken 23, andre til klokken 22. Det er ikke altid lige til at gå til. Men vi har valgt at køre efter ordensbekendtgørelsen alle steder og ikke efter lokale ordensreglementer,« siger Tommy Laursen.

Tommy Laursen, politiinspektør i Københavns Politi »Nu går vi direkte til påbud om at skrue ned.«

»Hvis der spilles meget for højt, kan vi komme efter dem, men de grundejere, der har sagt ja til, at der må spilles musik til klokken 23, kan jo ikke med den anden hånd ringe til politiet klokken 22 og klage over, at der er nogen, der spiller musik på området. Og en stille aften kan musik godt virke som høj, selv om den ikke er det. Og hvad er højt? Vi har jo ikke en støjmåler med ud.«

Tommy Laursen fortæller, at politiet i næste uge igen skal mødes med en gruppe borgere på Islands Brygge for at finde ud af, hvordan man bedst kommer sommerens støjproblemer til livs.

Læs ordensbekendtgørelsen fra Justitsministeriet her – paragraf 8 og 16 handler om støj og larm.