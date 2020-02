Notat afslører plan om at nedgrave en af Københavns store indfaldsveje

En af de helt store veje til og fra København skal graves ned og overdækkes.

Eller rettere, den skal måske graves ned og dækkes til.

Således har DSB og statens ejendomsselskab Freja i dialog med Københavns Kommune set nærmere på, om det kan lade sig gøre at overdække hele eller dele af Vasbygade.

Vasbygade er indfaldsvej til bl.a. Københavns centrum og strækker sig fra Sydhavnen ind til Fisketorvet og Kalvebod Brygge langs det store godsbaneterræn, der i de kommende år skal udvikles til et nyt, rekreativt område med op til 4.000 boliger.

Jernbanebyen, som den nye bydel skal hedde, ligger på et areal ejet af DSB, der som grundejer står til at score en stor økonomisk gevinst ved at sælge området til byudvikling.

Derfor er det også kun rimeligt, at DSB helt eller delvist betaler de op mod 250 millioner kroner uden moms, som det vil koste at nedgrave dele af Vasbygade.

Det mener de Konservatives gruppeformand i Københavns Kommune, Jakob Næsager.

Han har netop modtaget et svar fra overborgmesteren, hvoraf det fremgår, at DSB og Freja har udarbejdet et notat om, hvad det vil koste at nedgrave 300-400 meter af Vasbygade fra omkring Belvederekanalen, som den hedder, til Otto Busses Vej lige syd for Fisketorvet.

»Baggrunden for vurderingen har været, at overdækning af Vasbygade vil give mulighed for gode stiforbindelser på tværs af Vasbygade, nytænkning af byrummet, samt markant forbedrede støjforhold for nærmeste bebyggelser,« hedder det i svaret.

Ifølge Jakob Næsager giver det mening at lade DSB finansiere nedgravningen.

»Det er ikke mange penge, taget i betragtning af, hvor stort et område det bliver,« siger han.

Metro og Fisketorvet

Ifølge Jakob Næsager vil en overdækning forbinde Jernbanebyen med bl.a. Fisketorvet og Havneholmen, hvor der senere kommer en metrostation.

»Vi kan med rimelig ret forlange, at DSB finansierer nedgravningen. Vi giver DSB ret til at byudvikle og bygge, og hele gevinsten tilfalder dem,« siger han.

Han er dog med på, at kommunen også bidrager til projektet, akkurat som andre aktører ifølge ham kan tænkes at have interesserer i at medfinansiere.

Ifølge Jakob Næsager er et notat langt fra ensbetydende med, at der kommer en overdækning af Vasbygade.

Men i næste uger tager politikerne i Borgerrepræsentationen stilling til en kommende kommuneplan, der udstikker de overordnede rammer for bl.a. byggeriet på det gamle godsbaneterræn.

På samme måde, som der er planer om at overdække dele af Vasbygade, er der også planer, eller måske rettere visioner, om at nedgrave H.C. Andersens Boulevard.

Det fremgår af udkastet til kommuneplanen.

Men ifølge Jakob Næsager koster det »et tocifret milliardbeløb«, og derfor tror han ikke, det bliver til virkelighed.

»Det er nok mere en langsigtet vision,« mener han.

På samme måde tror han heller ikke på tankerne om at overdække banegraven ved Vesterport Station eller en tunnel ved Bispeengbuen, der i dag er ejet af staten.